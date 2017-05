Vermischtes Oberviechtach

(frd) Dem Wohl der Familie ist in Oberviechtach schon immer ein hoher Stellenwert eingeräumt worden. Deshalb wurde die Stadt auch schon für ihre "Familienfreundlichkeit" ausgezeichnet. Mit einer Familienwoche sollte noch einmal auf die Familie als Keimzelle einer gut funktionierenden Gemeinde und Demokratie hingewiesen werden.

Dass auch der "Kasperl" gut in eine Familienwoche passt, war im Oberviechtacher Kindergarten festzustellen. Die Fräuleins aus dem Kindergarten, der Kindertagesstätte (KiTa) und der schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) hatten für die Kinder ein tolles Kasperltheater eingeübt. Mit dem bereiteten sie den Kindern und den Mamis und Papis eine große Freude.Die Mädchen und Buben gingen voll mit, als der böse Räuber eine ganze Wanne voller Gugelhupf klaute, der eigentlich für den Familientag im Kindergarten vorgesehen war. Um den Räuber zu erwischen, legte der Kasperl einen weiteren Gugelhupf als "Lockvogel" aus und als der Räuber kam, riefen die Kinder ganz laut dem Kasperl und der Räuber konnte durch die Polizei gefasst werden. Doch da das ganze eigentlich ja nur ein "Mundraub" war, weil der Räuber so viel Hunger gehabt hat und die Wanne voller Gugelhupf wieder herausrückte, durfte er sogar beim Familienfest mitfeiern, musste aber zur Strafe am Ende alles aufräumen und saubermachen. Durch das schöne Kasperltheater in gute Laune gebracht, ging es dann ins Freie und an die vielen Spielgeräte und Eltern und Kinder verbrachten einen schönen Nachmittag im Kindergarten.