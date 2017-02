Vermischtes Oberviechtach

19.02.2017

Als nahezu "himmlisches Faschingsvergnügen" entpuppte sich der Sportlerball des FC Ovi-Teunz. Schon "Die Ochsen" hatten Wolfgang Petrys "Der Himmel brennt" angestimmt, und sogar Engel Aloysius schwebte mit einer ganzen Schar geflügelter Begleiter übers Parkett.

Kondition beim Tanzen

"Phantom" ähnelt Kaplan

/Teunz. Nach dem Motto "Gemeinsam spielen und gemeinsam feiern", ging am Freitagabend der Sportlerball des FC Ovi-Teunz über die Bühne. Gästen, die schon vor 22 Uhr in die Mehrzweckhalle gekommen waren, wurde in der Cocktailbar eine "Exotische Nacht" oder ein "Sweet Kiss" spendiert, um sich auf einen tollen Abend einstimmen zu können. Nur ein paar finster dreinschauende "Kommissare" waren offenbar noch mit Ermittlungen beschäftigt - sie kamen nicht einmal dazu, ihre Trenchcoats auszuziehen oder gar zu tanzen.Für die Band "Die Ochsen" scheint der Tag eigentlich erst dann so richtig zu beginnen, wenn sie auf der Bühne stehen und ein tanzfreudiges Publikum ihren Auftritt erwartet. Am Freitag servierten sie zum Auftakt "Himbeereis zum Frühstück", danach schalteten sie tempo- und stimmungsmäßig mehrere Gänge höher und prüften die tänzerische Kondition der Sportler und Fans. Und die bewiesen eindrucksvoll, dass sie keine Aufwärmzeit brauchen, um auf dem Tanzparkett gleich voll abgehen zu können.Da Vorsitzender Stephan Gäbl im Verein ohnehin immer als "Zielscheibe" herhalten muss, verkleidete er sich zum Ball auch gleich als "Dartscheibe". Er freute sich, dass neben vielen anderen Gästen auch die "Bierbüffel", der Handballverein, der FC Pertolzhofen und der "Engerlstammtisch" der Feuerwehr Teunz zur ausgelassenen Narren-Gaudi gekommen waren. Um auch ein wenig "Kultur" ins Ballgeschehen zu bringen, war sogar einer der Hauptdarsteller aus dem Musical "Phantom der Oper" zum Ball gekommen. Und dieses "Phantom" sah zumindest mit einer Gesichtshälfte sehr nach Kaplan Martin Popp aus.Zu den weiteren Höhepunkten des Abends zählte die Darbietung der AWO-Garde "Grün-Weiß": Tanzmariechen Sophie erhielt viel Beifall und die Gardemädchen begeisterten mit ihrem farbenprächtigen Showtanz "Im Bann des Schlosses".Bei der Maskenprämierung holte der Teunzer Engerlstammtisch den Sieg, doch auch die "Waldgeister" und eine "Biene-Maja-Gruppe" durften sich über kleine Prämien freuen und damit einen Barbesuch zum Nulltarif einplanen. In den nächsten Tagen strebt die närrische Zeit im Oberviechtacher Land ihrem Finale zu. Ein markanter Schlusspunkt wird am kommenden Samstag um 14 Uhr der Faschingszug in der Gemeinde Gleiritsch sein. Da kann das närrische Volk stimmungsmäßig noch einmal voll aufs Gaspedal drücken.