03.05.2017

Zahlreiche Anbieter waren dem Aufruf von Simone Welnhofer gefolgt und hatten im großen Saal des Mehrgenerationentreffs am Sandradl einen Flohmarkt nur für Mädchen aufgebaut. Da gab es alles, was die Herzen junger Damen höher schlagen lässt: Glitzergürtel, Stiefel, Jeansjacken mit Nieten, stylische Handtaschen, Schmuck in allen Variationen sowie Schminkutensilien. Ob Esprit-Rucksack oder Bench-T-Shirt, auch Markenkleidung konnte zu äußerst günstigen Preisen erworben werden. Schicke Flip-Flops lagen neben High-Heels, Tücher in reicher Auswahl ergänzten Blazer und Kleider für wenige Euro. Mit Sonnenbrillen, buntem Nagellack und schicken Kappen konnten die Girls ihr stylisches Outfit vervollständigen. Anprobieren war auch möglich, um zu sehen, wie das neue Kleidungsstück am eigenen Körper wirkt. Über den Erfolg der Veranstaltung freute sich auch Michael Welnhofer. Der Erlös kommt der Jugendarbeit der Garde "Grün Weiß" zugute. Bild: weu