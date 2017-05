Vermischtes Oberviechtach

09.05.2017

Aus der Zusammenarbeit von Förderverein und Schulleitung profitieren Gymnasium und Schüler. Die Schatzmeisterin der "Ortenburger" wartete bei der Jahresversammlung mit einer Überraschung auf. Und der Schulleiter möchte die "Ehemaligen" noch besser einbinden.

Messe unterstützt

Neues Logo

Plattform für "Ehemalige"

Der Förderverein "Ortenburger" macht seinem Namen alle Ehre. Die Jahreshauptversammlung im "Gasthof zur Sonne" verdeutlichte nämlich, auf welch breiter Ebene Aktivitäten am Ortenburg-Gymnasium durch den Förderverein unterstützt werden. Und noch eins kam ans Licht: "Mit 245 Mitgliedern hat der Verein einen historischen Höchststand", verkündete Schatzmeisterin Ida Köppl der überraschten Zuhörerschaft. Der Vorsitzende, Prof. Dr. Stefan Beer, eröffnete die Veranstaltung und gab sofort das Wort an den vor kurzem in sein Amt eingeführten Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer weiter."Ich bin vom ersten Tag an gerne Schulleiter", verkündete dieser und betonte, wie wichtig für ihn die Gremien Förderverein und Elternbeirat seien. Die Zusammenarbeit mit den "Ortenburgern" zum Wohle der Schüler habe für ihn einen hohen Rang. Sein Engagement im Verein als Kassenprüfer wolle er auch künftig beibehalten. Nach Pfeiffers Grußwort verlas Schriftführer Ulrich Wohlgemuth das Protokoll der zurückliegenden Jahresversammlung.Die Rechenschaftsberichte belegten das vielfältige Engagement des Vereins am Gymnasium. Exkursionen, Wettbewerbe, sportliche Wettkämpfe und Fortbildungsveranstaltungen werden finanziell unterstützt. Auch bei der Auszeichnung erfolgreicher Abiturienten beteiligt sich der Verein. Hervorgehoben wurde auch die Förderung der Berufs- und Studienorientierung für die 11. Jahrgangsstufe, ebenso die Abiturmesse "Academicus Live", die Schulleiter Ludwig Pfeiffer als "herausragendes Erfolgsmodell" wertete. Hier würden den Schülern Fahrtkosten zu vergleichbaren auswärtigen Veranstaltungen erspart.Pfeiffer machte aber auch deutlich, dass im ländlichen Bereich bei Exkursionen oder Theaterfahrten für die Schülereltern ohnedies noch einiges zu berappen sei. Der Vorsitzende und der Schulleiter waren sich einig, dass ein "organisiertes Sponsoring" über Firmen planvoll umgesetzt werden müsse, wobei nach Aussage von Ludwig Pfeiffer viele Unternehmen der Schulregion bereits eine immense Unterstützung für das Gymnasium aufbrächten. Das neu geschaffene Logo des Ortenburg-Gymnasiums kann künftig auch vom Förderverein genutzt werden.Zur besseren Einbindung der Ehemaligen beim Sommerfest zum Schuljahrsende schlug Ludwig Pfeiffer eine Verkürzung des Sommerkonzertes in der Sporthalle vor, verbunden mit einer Verlagerung von musikalischen Elementen in den Innenhof als Teil des Sommernachtsfestes.Pfeiffer verwies auch noch auf das "Alumniportal" des Landkreises Cham, an das auch das OGO angeschlossen ist. Hier können sich "Ehemalige" präsentieren. Die Einbindung des OGO erfolgt hier auf der Schiene der Abiturmesse "Academicus Live", die auf einer intensiven Zusammenarbeit der Landkreise Schwandorf und Cham basiert.