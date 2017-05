Vermischtes Oberviechtach

04.05.2017

04.05.2017

Unter dem Schlagwort "pack ma's" fand an der Doktor-Eisenbarth-Schule ein zweitägiges Seminar statt, das vom Bayrischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) und der Dominik-Brunner-Stiftung initiiert wurde. Ziel ist es, ein ganz neues Klima in den Bildungseinrichtungen zu schaffen.

Die Lehrkräfte werden geschult, durch Prävention und Intervention eine "Schule ohne Gewalt" umzusetzen. In Folge der tragischen Ereignisse um Dominik Brunner am S-Bahnhof in München, wurden die Themen Aggression, Gewalt und Zivilcourage noch mehr in den Blickwinkel gerückt. Um auch nachhaltig eine höhere Wirkung zu erzielen, erfolgt die Umsetzung von "pack ma's" nicht durch externe Trainer in der Schule, sondern durch die vor Ort wirkenden Lehrkräfte, die auch die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen gewährleisten. Nach der Begrüßung durch BLLV-Vorsitzende Ortrud Sperl die sich über das Kommen von Lehrgangsleiter Ralph Kappelmeier und Nico Witte von der Polizei München freute, ging es an die Vermittlung von Handlungsfeldern. In den fünf Themenbereichen Förderung der Zivilcourage, Stärkung von Gemeinschaft und Vertrauen, Umgang mit Konflikten und Gewalt, Förderung der Empathiefähigkeit, Handlungsalternativen zu Mobbing und Konflikten wurden die Pädagogen als Multiplikatoren ausgebildet.Ziel ist die Vermittlung der Inhalte an die Kinder der eigenen Schule innerhalb von drei Monaten. Der große Unterschied zu den herkömmlichen Regeln an einer Einrichtung ist, dass die Vereinbarungen selbst erarbeitet und festgelegt werden und so eine höhere Akzeptanz bei der Zielgruppe haben. Dank galt Lehrerin Anja Pongratz, der zweiten Kreisvorsitzenden des BLLV, für die Organisation.