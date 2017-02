Vermischtes Oberviechtach

05.02.2017

05.02.2017

Zaubern fasziniert Kinder seit eh und je. Die Ganztagsklasse der Doktor-Eisenbarth-Grundschule übte einige Tricks ein und präsentierte diese den Bewohnern im Altenheim.

"Hexe, Flexe, biberle bu, das Seil ist zerschnitten im Nu." Mit diesem Zauberspruch verblüfften die Schüler der Ganztagsklasse 3/4 die Bewohner des Alten- und Pflegeheims. Seit Wochen probten sie mit "Zauberin Ingridline" (Ingrid Scheck aus Zangenstein) und Klassenlehrerin Melanie Kammerl die Tricks, die nicht nur die Senioren erstaunten.Die Generalprobe für diesen Auftritt fand bereits in der Doktor-Eisenbarth-Grundschule statt, als die Schüler der Klassen eins bis vier die Zaubershow ihrer Mitschüler bewundern konnten. Mit Zauberhut und schwarzem Umhang stilecht verkleidet, führten die kleinen Zauberer die Tricks vor. Mit Hilfe von Zaubersalz und Zauberstab ließen sie Geister in Schachteln erscheinen und Tücher in Tüten verschwinden und wieder auftauchen. Sie zauberten Hüte und Hasen weg und wieder her.Auch eine verblüffend einfache Rechenaufgabe bewältigten die Zauberlehrlinge schneller als jeder Erwachsene. Pflegedienstleiterin Katharina Schneider bewies Mut und musste als Opfer herhalten. Sie vertraute dem Versprechen der Zauberer, dass sie Wasser in einem Becher verschwinden lassen können. Und tatsächlich, als die Kinder den Becher über dem Kopf zerdrückten, floss kein Wasser über ihren Kopf. Alexander Bauer übernahm souverän die Moderation.