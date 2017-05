Vermischtes Oberviechtach

12.05.2017

Sechs junge Tüftler des Ortenburg-Gymnasiums schafften den Sprung zum Landeswettbewerb "Schüler experimentieren". Professionelle Präsentationen waren nicht der einzige Trumpf der Jungforscher.

Sonderpreise

Abgas vom Rasenmäher

Sechs Schüler des Ortenburg-Gymnasiums qualifizierten sich durch ihren Sieg beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Neumarkt für den Landeswettbewerb "Schüler experimentieren", der nun im BMW-Werk in Dingolfing über die Bühne ging. Insgesamt traten dort 86 Teilnehmer aus ganz Bayern mit 51 Projekten in sieben verschiedenen Fachgebieten an. Die Oberviechtacher Tüftler taten es den Profis gleich: Auf überdimensionalen Plakatwänden stellten sie ihre Resultate vor und erläuterten diese auch der jeweiligen Fachjury. Jonas Deml, Klasse 6c, stellte im Fachgebiet Arbeitswelt seine Erfindung "Klammero - Der Halt für Hörgeräte" vor.Laura Fischer (8a), Lea Spangler (8c), und Julia Ostermeier (8a) präsentierten ihr Projekt "Strahlend weiß oder kaffeebraun? - Untersuchung von Zähnen" im Fachgebiet Chemie. Mirjam Deml (9a) und Marlene Salzl (9c) traten im Fachgebiet Technik mit ihrer Arbeit "Alle gleich stark? Anschlagskontrolle fürs Klavier" an. Sie hatten es heuer zum vierten Mal in Folge geschafft, sich für diesen Wettbewerb zu qualifizieren.Betreut wurden dieses Projekt am Ortenburg-Gymnasium im Rahmen des Wahlkurses "Forschen und Erfinden" von den Lehrerinnen Andrea Klug und Paula Deml. Die Leistungen der jungen Tüftler und Forscherinnen wurden von den einzelnen Jurys jeweils mit einem Sonderpreis prämiert, so erhielt Jonas Deml beispielsweise den "Sonderpreis Innovationen für Menschen mit Behinderungen". Neben der guten Darstellung beeindruckte vielfach auch der Praxisbezug der Oberviechtacher Projektthemen.Auch der Schüler Nils Dirscherl (Q 12) hatte sich durch seinen Regionalsieg für den Landeswettbewerb "Jugend forscht" qualifiziert - allerdings für die Sparte der Jugendlichen ab 15 Jahre. Der Abiturient präsentierte im Fachgebiet Chemie sein Projekt "Die Entfernung von nitrosen Gasen aus Rasenmähertraktor-Abgasen". Dafür wurde er mit dem "Sonderpreis Umwelttechnik" ausgezeichnet.