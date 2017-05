Hagel statt Maiensonne

Vermischtes Oberviechtach

04.05.2017

Oberviechtach/Teunz. Tief "Lutz" und ein namenloses Höhentief sorgten für "Feuer in der Wetterküche". Blitz, Donner, Hagel und Starkregen wechselten sich am Donnerstagnachmittag im Oberviechtacher Land ab. "Es war ein Weltuntergang-Szenario", beschrieb eine Teunzerin das etwa eine Stunde lang wütende Unwetter. Am Parkplatz oberhalb der Grundschule Teunz sorgten die Hagelkörner für weiße Windschutzscheiben. Vom Wonnemonat Mai soll auch die nächsten zwei Wochen nicht viel zu spüren sein. Bild: Portner