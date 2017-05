Vermischtes Oberviechtach

14.05.2017

8

0 14.05.2017

(frd) Er kann es fast selbst nicht glauben, der Hans Demleitner aus Plechhammer, dass er nun schon den 80er erreicht hat. Ist er doch jede Woche mit Gattin Jouane auf Festen und Feiern unterwegs und genießt die gute Gesellschaft unter Freunden.

Am 11. Mai 1937 erblickte Hans Demleitner in Oberaltmannsried bei Eslarn das Licht der Welt und lernte nach der Schule den Beruf eines Landwirtschaftsgesellen, den er auch einige Zeit ausübte. Nach einigen Praktiken in der Schweiz und in Dänemark landete er schließlich in seiner späteren Heimatstadt Fürth, wo er 30 Jahre lang ein Taxiunternehmen betrieb und zu einem "echten Franken" wurde. Das fiel im besonders leicht, da er dort im Tanzlokal "Rennbahn" 1969 seine große Liebe Jouane kennenlernte, die er ein Jahr später heiratete. Seine Gattin stieg gleich als Organisationsleiterin und Taxifahrerin ins Unternehmen ein und arbeitete 30 Jahre lang mit, bis beide in den Ruhestand gehen konnten.1994 haben sich Hans und Jouane Demleitner ein Häuschen in Plechhammer gekauft, es renoviert und hier die Urlaubswochen verbracht. 2003 machten sie daraus ihren "Alterswohnsitz" und fanden viele Freunde. So kamen am 80. Geburtstag Bürgermeister Heinz Weigl und Stadtpfarrer Alfons Kaufmann vorbei und auch eine Delegation des Pullenrieder Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins machte ihm seine Aufwartung, um noch viele Jahre bei guter Gesundheit zu wünschen. Am Samstagabend wurde mit der Familie, Bekannten und alten Freunden aus dem Frankenland gefeiert.