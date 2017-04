Vermischtes Oberviechtach

28.04.2017

Der Karfreitag ist vorbei, aber nicht die Hochsaison bei den Forellenzüchtern. In der Kinderstube wimmelt es nur so und die Angelvereine sind scharf auf Besatz. Abfischen, sortieren, füttern. Die Arbeit geht nicht aus, und auch nicht der Frust über "schlaue Räuber".

In der Kinderstube

Die Murach ist eine Otter-Autobahn und praktisch leergefressen. Josef Winklmann

Intelligente Räuber

Frisch auf den Tisch

Die Oberpfalz ist als Karpfenland bekannt. Im Landkreis Schwandorf sind es aber auch die Forellenzüchter, die mit frischem Fisch für Gaumenfreuden sorgen. "Ich habe keinen einzigen Speisefisch mehr", sagt Josef Winklmann und meint damit die Regenbogenforelle. Die Nachfrage in der Osterwoche plünderte die Fischzucht "Steinbach" am Stadtrand von Oberviechtach. Aber natürlich gibt es hier mit Bachforellen und Saiblingen noch Fisch genug. Auch Besatzfische in verschiedenen Größen .Bis der Fisch am Teller landet, dauert es zwei Jahre. "Gutes Wasser und gutes Futter ergibt guten Fisch", sagt Winklmann. Seine 17 Forellenteiche, drei Besatzbecken und das Bruthaus speist er mit dem Quellwasser des Steinbachs und aus dem Tressenrieder Wiesengraben. Vor etwa 15 Jahren hat er die Anlage vom Schwiegervater übernommen und "im sechsstelligen Bereich" investiert.Der pensionierte Bundespolizist aus Teunz ist mit Leidenschaft dabei. Das frühere Hobby füllt jetzt die Tage und bis 2016 war er zusätzlich als Gewässerwart am Trausnitzer Stausee tätig. Der große Unterschied zur Karpfenzucht: Die Forellen fallen nicht in Winterstarre. Hier gibt es das ganze Jahr und bei jedem Wetter etwas zu tun. Im Frühling gibt es viel zu tun. Das liegt auch an der Kinderstube, die jeden Tag eine Intensiv-Betreuung fordert. Wir betreten das Bruthaus mit der Nachzucht. Winklmann kauft die Eier im "Augenpunkt-Stadium", also kurz vor dem Schlupf. Sein Schwiegervater betrieb früher die Laichfischhaltung und musste im November die Eier abstreifen. In den Brutkästen, das sind Wasserkisten mit Lochgitter, wimmelt es nur so von kleinen winzigen Forellen, die vor zwei Wochen geschlüpft sind. Die ersten drei Wochen ernähren sie sich vom Dottersack, anschließend gibt es Brutfutter (0,3 mm-Körnung). Fische, bei denen sich der gelbe Dottersack nicht zurückbildet, müssen vom Züchter täglich mit einem Glasstab aussortiert werden, "bis nur noch schöne Fische übrigbleiben".Wenn die Saiblinge schwimmfähig sind, ziehen sie im Mai in die großen blauen Rundbecken um. Erst im September werden sie in die Teiche ausgesetzt. Die Kunden können sie dann im Frühjahr mit einer Größe von 12 bis 20 Zentimeter kaufen. Was nicht als Besatzfisch verkauft wird, füttert Winklmann als Speisefisch weiter. Weihnachten, Ostern und Kirchweih gehen dann auch diese weg.Bei eisigem Wind und kalten drei Grad Celsius wird heute einer der oberen Teiche abgefischt. Die angepeilte Beute: 5000 Forellen als Besatzfische, geordert von Fischereivereinen. Diese benötigen den Zukauf für ihre gepachteten Bäche, damit sie den Auftrag zur "Hege und Pflege der Gewässer" erfüllen können. "Die Murach ist eine Otter-Autobahn und praktisch leergefressen", sagt Winklmann. Er zieht das Netz quer durch den Teich und füllt Kescher um Kescher. Der Fang landet in Wassersbehältern auf dem Anhänger. Auch für den kurzen Transport zur Zuchtanlage führt er Sauerstoff aus der Flasche zu: "Bei Forellen unbedingt notwendig!" Die im September 2016 mit drei Gramm eingesetzten Regenbogenforellen bringen jetzt bis zu 50 Gramm auf die Waage und sind 12 bis 20 Zentimeter lang.Mit dem Sortierrost filtert er die größeren Fische für den Verkauf heraus. Abzählt werden nur die ersten 100 Stück, dann wird gewogen und "hochgerechnet". Die kleineren Forellen ziehen noch eine Zeitlang im kalten Quellwasser ihre Runden.Bevor Josef Winklmann den Teich abfischt, rollt er das am Ufer aufgespannte Netz zusammen. Kormoran, Biber, Otter, Reiher und sogar Krähen bringen Frust in das Leben eines Fischers. Er berichtet davon, wie im letzten Winter Kormorane zwei Wochen lang bei minus 20 Grad am Weihergelände einfielen und kein Ende in Sicht war: "Wenn 50 Kormorane eintauchen, da kocht das Wasser. Die fressen sich voll und wenn du sie störst, dann speien sie die Fische aus, weil sie mit der Beute nicht fliegen können." Selbst davon verschonte Fische hätten Kratzer davongetragen und konnten nicht mehr verkauft werden. Zwei Vögel wurden in dieser Zeit geschossen; die anderen waren am nächsten Tag wieder da.Während Karpfenweiher, Stauseen und Bäche in strengen Wintern zufrieren, bleiben die Forellenteiche zwecks höherer Durchlaufgeschwindigkeit des Wassers offen. "Die Kormorane sind schlau ohne Ende, gut in der Gruppe organisiert und jagen mit System", sagt Josef Winklmann. Das hat auch Folgen: Besatzfische ordern überwiegend Fischereivereine. Private Weiherbesitzer haben zwecks "Wildfrass" von Fischotter & Co immer weniger Lust, ihre Teiche zu bestücken. "Naturschützer argumentieren nur ideologisch", kritisiert Winklmann. Oft werde vergessen, dass eine Weiherlandschaft eine immense Artenvielfalt an Tieren bietet, die hier Zuflucht finden. Auch die Flora ist nicht ohne. Er zeigt auf die Sumpfdotterblumen am Ufer, und im Bachbett strecken sich schon die Halme der Lilien gen Himmel.Jedes Jahr im Januar besucht Winkelmann die Fortbildungsveranstaltung am Institut für Fischerei an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Starnberg. Er schätzt den Erfahrungsaustausch und die Infos über neueste Entwicklungen der Branche. Speisefische liefert er an Großabnehmer und Restaurants im Fichtelgebirge der Sächsischen Schweiz und Regensburg. Nach Absprache wird im Häuschen am Weiher auch geräuchert.Fisch aus der Region ist eine Köstlichkeit. "Auch die Oberpfälzer kommen jetzt auf den Geschmack; die Franken wissen es schon lange", sagt der Züchter. Bei der Familie Winklmann kommt zweimal pro Woche Fisch auf den Tisch, bevorzugt "Forelle nach Müllerin-Art" oder geräuchert. Große Nachfrage gibt es nach Lachsforellen (2 bis 3 Kilogramm schwer), die filetiert eine Köstlichkeit darstellen.