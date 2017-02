Vermischtes Oberviechtach

12.02.2017

5

0 12.02.2017

Am Ortenburg-Gymnasium findet am Montag, 20. Februar, um 19.30 Uhr ein Informationsabend für die Eltern statt, die beabsichtigen, ihr Kind für das kommende Schuljahr anzumelden. Schulleiter Ludwig Pfeiffer informiert über alle Fragen, die mit dem Übertritt unmittelbar zusammenhängen. Auch werden die drei Ausbildungsrichtungen (naturwissenschaftlich-technologischer, sprachlicher sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Zweig) vorgestellt. Studiendirektor Ulrich Wohlgemuth erläutert das Angebot der offenen Ganztagsschule. Für alle Eltern besteht die Möglichkeit zum Beratungsgespräch. Am Donnerstag, 23. März, findet ein Schnuppertag statt. Von 16.30 bis 19.30 Uhr können sich Eltern und Kinder zu den ausgewählter Unterrichtseinheiten und zahlreicher Angebote über den Schulbetrieb informieren. Lehrkräfte, Schulleitung und Elternbeirat stehen am Schnuppertag für Informationsgespräche zur Verfügung; Schülergruppen werden zusammen mit Lehrkräften ein Rahmenprogramm organisieren.