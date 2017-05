Vermischtes Oberviechtach

15.05.2017

Die 15 Mitglieder der "Oberpfälzer Blechapostel" gehören zu den besten Musikern der regionalen Blaskapellen. Sie treten seit 15 Jahren in dieser Formation auf und haben eine beachtliche musikalische Entwicklung hinter sich. Die musikalische Geburtstagstorte glänzte mit einem "Sahnehäubchen".

Musikträume erfüllt

Solisten glänzen

(frd) Für ihr Jubiläumskonzert hatten sich die "Blechapostel" den Berufsmusiker Holger Müller aus Mainz eingeladen. In einem zweitägigen Workshop stellte der Schlagzeuger der "Egerländer Musikanten" die Blasmusik von Ernst Mosch in den Mittelpunkt. Der Saal des Emil-Kemmer-Haus war ausverkauft und viele Gäste darunter selbst aktive Musiker.Schon die ersten Stücke zeigten, dass sich dieser Workshop mehr als gelohnt hat. Die Anwesenden waren aber auch vom akrobatischem Körpereinsatz von Holger Müller begeistert, der mit rasanten Hüftschwüngen - verbunden mit höchster Konzentration - die Jubiläumskapelle zu Höchstleistungen antrieb. Diesem Musikbarden fließt die Musik förmlich durch den Körper. Müller merkte an, dass Mosch seiner Zeit und der Musik immer einen Schritt voraus gewesen sei. Er habe Traditionen gepflegt und große Schritte in die Zukunft gewagt. Nachdem eine Palette von Egerländer Musikträumen erfüllt und auch das "Böhmische Märchen" erzählt war, sorgte Müller mit einem Schlagzeugsolo für Furore und vor der Pause für einen absoluten Höhepunkt des Konzertabends.Gut versorgt durch die Wirtsleute des Emil-Kemmer-Hauses schickten die Musikanten musikalische "Grüße an Oberbayern", erzählten mit Klarinettensolos "Holzgeschichten" und verwöhnten ihre Gäste mit einem Hauch von "Rauschenden Birken". Sie verteilten sogar "Böhmisches Gold". Sowohl als "Löffler" bei der "Löffelpolka" als auch als Moderator zeigte Holger Müller weitere Facetten seiner vielfältigen Talente. Für weitere Höhepunkte sorgten die Solisten aus den Reihen der "Blechapostel" von denen Müller sagte, dass sie ihr musikalisches Handwerkzeug vortrefflich verstehen. Die Musiker verabschiedeten sich nach alter Egerländer Tradition mit dem "Auf Wiedersehen" und konnten sich über "Standing Ovations" freuen. Stefan Pronold informierte über das Programm 2017 und lud zum großen Jubiläumsabend am 16. September mit Berthold Schick und seinen Allgäu 6 in die Festhalle nach Schneeberg ein.