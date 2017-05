Vermischtes Oberviechtach

08.05.2017

10

0 08.05.201710

(frd) "Der Zusammenhalt der Bundeswehr beruht wesentlich auf Kameradschaft", sagt das Soldatengesetz der Bundeswehr. Eine Vorschrift, die für viele einer freiwilligen Verpflichtung gewichen ist und über den Dienst hinaus reicht. Die "Ehemaligen" sind nämlich inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden und haben eine Rekord-Mitgliederzahl erreicht. Das war Grund genug, sich vor einem besonderen Objekt fotografieren zu lassen - vor dem Weltrekord-Bierkrug.

Das Soldatengesetz beinhaltet Paragrafen, die es im zivilen Arbeitsleben nicht gibt. Einer davon behandelt die Kameradschaft. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Soldat einem anderen in einer Notsituation helfen muss - auch dann, wenn dabei sein eigenes Leben in Gefahr ist. Aber auch in militärischen Alltagssituationen sollen Schwächere unterstützt werden, die beispielsweise Probleme haben, die Vorgaben zu erfüllen. Wenn jemand nicht über Hindernisse kommt, sollen die Kameraden nachhelfen. Bei Gefechtsmärschen wird dem Schwächeren ein Gepäckstück abgenommen und getragen, bis er es wieder selbst schafft.Seit fast 20 Jahren hält die damals geknüpfte Freundschaft die "Ehemaligen" der Grenzland-Kaserne zusammen. Die meisten von ihnen waren Zeit- und Berufssoldaten, die von Beginn an von Stabsfeldwebel a.D. Günther Pistor geführt wurden. Er legt auch jetzt besonderen Wert darauf, dass regelmäßige Treffen in der Grenzland-Kaserne stattfinden. Vor gut einem Jahr waren es noch 34 Ehemalige, die der Kameradschaft angehörten. Einige sind mittlerweile verstorben und trotzdem ist die Gruppe auf Wachstumskurs: Derzeit gehören 44 frühere Bundeswehr-Angehörige zu den Teilnehmern an den monatlichen Treffen, die jeden zweiten Mittwoch um 16 Uhr im Unteroffiziersheim stattfinden.Nun hatte kürzlich der Wirt der "Hammerschänke", Herbert Brunner, die Ehemaligen zu sich eingeladen. Auch er besucht gerne die monatlichen Treffen und hat sich nun für die gute Kameradschaft revanchiert. Natürlich wurde dabei auch der "Weltrekordbierkrug" besichtigt.