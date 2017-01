Vermischtes Oberviechtach

16.01.2017

9

0 16.01.2017

Jungzüchter Maximilian Deyerl startet mit seinen "Coburger Lerchen in Silber" durch. Er wurde nicht nur Jugendvereinsmeister sondern holte sich auch den Titel "Bayerischer Jugendmeister". Die Kleintierzüchter können aber noch mit weiteren Erfolgsmeldungen aufwarten.

Bericht der Zuchtwarte

Fünf Kreismeister

Neuwahlen 1. Vorstand Max Deyerl; 2. Vorstand Rainer Lindner; Kassier Michael Gräbner; 2. Kassier Max Deyerl; Schriftführer Georg Meier; stellvertretende Schriftführerin Käthi Pflug. Kassenprüfer: Manfred Schlagenhaufer und Georg Meier. Zuchtwart für Geflügel Barbara Bach, für Tauben und Ziergeflügel Georg Meier, für Kaninchen Max Deyerl. Zuchtbuchführer ist Josef Kirchberger, Ringwartin Barbara Becher und Tätowiermeister Michael Völkl. Rainer Lindner bleibt Jugendleiter, Stellvertreterin ist Marion Rehfeld. (bgl)

"Ehrfurcht vor der Kreatur" - Dieses Schlagwort setzte Bürgermeister Heinz Weigl bei der Jahreshauptversammlung der Kleintierzüchter vor sein Grußwort und beglückwünschte alle zum schönen Hobby. Gleichzeitig bat er um eine aktive Werbung bei den Jugendlichen in den Schulen, um den Verein der Kleintierzüchter auch in Zukunft attraktiv zu halten.Der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Maximilian Deyerl blendete auf die gelungene Lokalschau zurück und bedankte sich bei den aktiven Züchtern für ihren Einsatz, wobei er Michael Gräbner samt Gattin für die gute Organisation besonders hervorhob. "Zum Glück blieb man auch vor den Verbotsmaßnahmen durch die in Nachbarregionen aufgetretene Vogelgrippe verschont", freute sich der Vorsitzende. Aus dem Jahresbericht des Jugendleiters Rainer Lindner ging hervor, dass sechs Jugendliche ihr Geflügel und acht ihre Kaninchen mit "sehr gutem Erfolg" zur Schau stellten. Im weiteren Verlauf der Versammlung stellten die einzelnen Zuchtwarte (ZW) ihre Ergebnisse der einzelnen Sparten vor. Georg Meier (Tauben) berichtete, dass bei der Lokalschau 60 Tiere zur Bewertung standen. Dabei schaffte es Albert Fink auf "Italienische Mövchen" zum ersten Vereinsmeister, Georg Meier auf "Sächsische Flügeltauben" auf Platz zwei und Max Deyerl mit "Coburger Lerchen" zum dritten Vereinsmeister. Zum Jugendvereinsmeister wurde Maximilian Deyerl mit seinen "Coburger Lerchen in Silber" gratuliert. Mit der gleichen Rasse schaffte es Maximilian Deyerl bei der Landesschau in Straubing mit 557 Punkten zum "Bayerischen Jugendmeister" und konnte auch das Agnes-Bernauer-Band in Empfang nehmen.In der Kreisschau wurden 80 Hasen, davon 20 von Jugendlichen zur Schau gestellt. Daraus gingen fünf Kreismeister hervor (Maria Ebenhöch, Maria Kirchberger, Josef Pflug, Michael Gräbner und Max Deyerl als Altzüchter). Siegertiere stellten Maria Kirchberger und Maximilian Deyerl. Bei der Bachmann-Gedächtnisschau gingen zwei Bänder an Maria Kirchberger und Maximilian Deyerl. In der Landesschau in Straubing stellte Maria Kirchberger den Landes- und Vizeverbandsmeister auf die Rasse "Schwarzgrain". Zu weiteren Vizeverbandsmeistern schafften es Manfred Schlagenhaufer und Max Deyerl. Auf der Landesclubschau mit Riesenschecken schaffte es mit 387,5 Punkten Michael Völkl zum Meister.Barbara Becher gab bekannt, dass sie 1870 Ringe bestellte und Zuchtbuchführer Josef Kirchberger berichtete über 764 Tätowierungen. Abschließend erinnerte Max Deyerl an die Hasenkrankheit "RHD2" und die Möglichkeit, sie mit Impfstoff zu bekämpfen. Problemlos ging die Neuwahl der Vorstandschaft über die Bühne. Der bestätigte Vorsitzende Max Deyerl überreichte die Silberne Ehrennadel "für treue Mitgliedschaft" vom Verband Bayerischer Rassegeflügelzüchter an Käthi und Josef Pflug sowie an Georg Meier. Die Goldene Ehrennadel erhielt Max Deyerl selbst, der sich bei Manfred Becher für dessen langjährige Tätigkeit als Zuchtwart und als Vorsitzender bedankte.