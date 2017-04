Vermischtes Oberviechtach

25.04.2017

"Schule als Spießrutenlauf":

Welch köstliche Karikatur (von Tomicek) zum Thema Mobbing an Schulen! Leider bleibt einem das Lachen darüber im Halse stecken. Viel zu traurig und erschütternd ist die Wahrheit, die dahinter steckt. Richtigerweise werden in der Schule als "Ort der Qual" körperliche und seelische Misshandlungen wie Spott, Lästereien, Schubsen, Schlagen, soziale Ausgrenzung genannt. Experten sehen eine "Null-Toleranz-Praxis" und "erheblichen Handlungsbedarf".1. Entgegen den Entwicklungsphasen von Kindern werden sie gezwungen, früh aufzustehen. Folge: Konzentrationsschwächen durch Übermüdung. Dazu werden sie gezwungen, viel unnützes Wissen (90 Prozent davon brauchen sie nie wieder) zu lernen. Wichtige Dinge im Leben bleiben auf der Strecke. 2. Die Werbung ("Geiz ist geil") vermittelt "Werte": Materialismus, Konsum, Egozentrik, Konkurrenzdenken, Ignoranz, Arroganz und Gleichgültigkeit. Wer Kinder und Jugendliche wie Zombies mit ihrem Smartphone vor dem Gesicht beobachtet, weiß, was ich meine.3. Die vielen negativen Meldungen in den Nachrichten, exzessive Gewalt- und Porno-Darstellungen führen zu einer Verrohung. Warum sinkt die Altersschwelle der FSK kontinuierlich? In Filmen ab 12 Jahren fliegen Köpfe und Gliedmaßen durch die Gegend. Die Schäden in Psyche und Unterbewusstsein sind unabsehbar. 4. Weil viele Eltern zwecks Lohndumping gezwungen sind, zu arbeiten, bleibt zu wenig Zeit für die Kinder.Der Staat (Schule, Jugendamt, Polizei, Justiz) muss und darf Mobber und Stalker konsequent zurechtweisen. Gerade in der Schule darf wieder mehr Zeit für emotionale und soziale Bedürfnisse der Kinder verwendet werden. Andere Länder (Finnland) sind bei dem Ziel "Wohlfühlen" in der Schule schon einen Schritt weiter.Karl-Heinz Reinhardt, 92526 Oberviechtach