31.01.2017

So einen kalten Winter hatten wir schon lange nicht mehr: Da kamen selbst die Schneemänner in die warme Gaststube, um sich beim Linder Feuerwehrball ein wenig aufzuwärmen. Beim Sketch der Jugend ging es um Stadtrat und Kaplan.

Heiterer Sketch

Oberviechtach-Lind. So langsam aber sicher kommt der Fasching auch in Schwung, wofür beim Feuerwehrball im Landgasthof "Taverne" die Band "Dolce Bavaria" aus dem Raum Nittenau sorgte. Bei den Melodien von Rudolfo, Franco und Heidi waren die Ballgäste schnell "Happy, Happy, Happy" und sangen schon lange, bevor der Herr Kaplan im Sketch der Feuerwehrjugend eine Rolle spielte, ihr "Halleluja". Der Feuerwehrvorsitzende Reinhard Biegerl freute sich, dass er neben den Einheimischen auch Abordnungen der benachbarten Vereine begrüßen konnte, wobei ein Ungeschick eines Feuerwehrmannes der Oberviechtacher Stützpunktwehr im Sketch prompt zur Sprache kam.Dabei beleuchtete die Feuerwehrjugend eine "Stadtratssitzungs-Nachfeier" in einem Lokal, wo sich auch der Kaplan auf Nachbarschaftsbesuch befand. Dieser musste schnell wieder heim, weil er am nächsten Morgen "Kirche halten" musste und dazu ja nicht zu spät kommen wollte. Im diesem heiteren Sketch kam zum Ausdruck, dass die Jugend "ihren Kaplan" ganz genau so mag wie er ist und dass die jungen Leute wegen ihm gerne öfter in die Kirche, anstatt in die "Henkelmesse" gehen.Dann aber übernahm "Dolce Bavaria" wieder das Kommando und Heidi schmetterte von schwindelerregenden Stöckelschuhen ihre Songs herunter. Die Ballgäste waren sich schnell einig: "Heut gehn ma lang' niat ins Bett." Konnten sie auch lange nicht, denn es stand noch die Tombola aus, für welche die Feuerwehr Lind tolle Preise gesammelt hatte und auch "unterirdisch", in der Kellerbar, war einiges geboten.