12.02.2017

Löscheinsätze sind selten. Dafür steigt der Bedarf an technischer Hilfeleistung. Das bekommt auch die Feuerwehr Lind zu spüren. Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch deutlich, wie viel Zeit die Aktiven in die Ausbildung dazu investieren müssen.

-Lind. Insgesamt 40 Aktive zählt die Feuerwehr Lind in ihren Reihen, 13 Frauen und 27 Männer. Außerdem gibt es 4 Anwärter. Einziger Löscheinsatz war ein Flächenbrand in Rackenthal. Dreimal musste die Feuerwehr den Verkehr regeln. Viel Zeit mussten die Aktiven dagegen ins Üben investieren: 11 Monatsübungen und 15 Übungen für Leistungsabzeichen standen auf dem Programm.Dazu kamen laut Kommandant Stefan Pronold Lehrgänge für Gerätewart, Maschinist, und Sprechfunk sowie die Truppmannausbildung mit der Prüfung über "Gruppe im Hilfeleistungseinsatz". Pronold dankte den Aktiven für ihren Einsatz und würdigte auch den Beitrag der Stadt bei Beschaffungen.Immer Verlass sei auf Gerätewart Tobias Nesner, lobte der Kommandant. Er kündigte an, dass man in nächster Zeit den Umgang mit dem Digitalfunk vertiefen werde, außerdem stehe ein Erste-Hilfe-Kurs an. Ingrid Biegerl und Falk Gilch schafften den Sprung in die aktive Wehr und wurden per Handschlag offiziell aufgenommen. Damenleiterin Rita Biegerl würdigte den Einsatz der Frauen bei Festen mit Vorbereitung und Bewirtung. Für den verhinderten Jugendwart informierte Pronold über die Aktivitäten der Jugendlichen, die im Oktober einen Wissenstest absolviert hatten.Vorsitzender Reinhard Biegerl verwies auf die kommenden Feuerwehrfeste in Schönsee, Winklarn und Pullenried und bat um rege Beteiligung. Auch fürs Maibaum-Aufstellen bat er um Unterstützung. Für Bürgermeister Heinz Weigl war es beruhigend zu wissen, dass auf die Feuerwehr in Lind und ihre gute Ausbildung Verlass ist. Die Einsätze könnten durch die Koordination über die Integrierte Leitstelle durchaus mehr werden. Als Beispiel führte er die Feuerwehr Eigelsberg an, die im vergangenen Jahr 13 Einsätze zu bewältigen hatte. Lob gab es für die Einrichtung eines Kommandanten-Stammtisches, ein Austausch der Wehren in dieser Form sei ihm so nicht bekannt, meinte der Bürgermeister. Er gab zu bedenken, dass die Stadt die Ausstattung der Feuerwehren jährlich mit rund 120 000 Euro fördert und wusste es zu schätzen, dass die Feuerwehr Lind sich selbst um die Reinigung ihrer Räume kümmert. Das spare Geld, das anderswo für den Brandschutz eingesetzt werden könne. Nicht zuletzt appellierte er an die Mitglieder, sich an der Fahrzeugweihe in Pullenried zu beteiligen. Und als Ausgleich für sein Fehlen beim Feuerwehrball versprach er eine Spende.