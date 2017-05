Vermischtes Oberviechtach

Filigrane Schnitzereien, bunte Bänder oder grüne Kränze: Kein Maibaum gleicht dem anderen. Auch die Art des Aufstellens und die Feier des Maifestes hat in vielen Ortschaften der Region eine eigene Tradition.

Oberviechtach/Schönsee/Neunburg/Nittenau. Seit Montag zieren wieder prächtige Maibäume die Ortschaften. Blauer Himmel und etwas Sonne begleitete den Kraftakt, der von Vereinen oder der Dorfgemeinschaft geleistet wurde. Die Zuschauer genossen den Feiertag mit Blasmusik und Bratwurst.Sieben Maibäume stehen im Schönseer Land. Das Aufstellen der bis zu 32 Meter langen Fichten wurde musikalisch mit der Steierischen oder einer Blaskapelle begleitet. Eine Stunde und 15 Minuten dauerte es am Sonntag, bis der 25 Meter lange Maibaum vor dem Pfarrheim in Penting in die Höhe gehievt und fest verankert war. In Dieterskirchen stellten die Vereine den Baum ebenfalls schon am Sonntag auf, während die Aktion im Gemeindeteil Bach am Montag, 1. Mai, zu einem Dorffest wurde. Pfarrer Herbert Rösl segnete die drei Maibäume in den Gemeinden Teunz und Niedermurach. Der Zeinrieder Baum (32 Meter) stammt aus dem Pfarrholz, in Niedermurach übernahm der Obst- und Gartenbauverein die Festleitung und in Pertolzhofen wurde von der Blaskapelle und den "Golanern" wieder Gemeinschaftsarbeit geleistet. In der Stadtgemeinde Oberviechtach luden die Dorfgemeinschaften von Lind und Eigelsberg zum Maifest ein. Stolze 34,5 Meter misst der Baum am Marktplatz in Winklarn, welchen die Feuerwehr in die Höhe hievte.In Bergham (Nittenau) schmücken den Baum viele bunte Bänder. Die Besucher der Traditionsveranstaltung genossen schon vor dem Aufstellen die Bratwurstsemmeln.___Weitere Bilder im Internet: