Vermischtes Oberviechtach

09.05.2017

09.05.2017

Die Maifeier der Oberviechtacher Werkstätten mit den Schülern der Doktor-Eisenbarth- Mittelschule wurde witterungsbedingt in den Speisesaal verlegt. Während beim Maitreffen im Projekt "Packen wir's miteinander an - jeder wie er kann" normalerweise das Aufstellen des Baums im Mittelpunkt steht, war dieses Mal "Tanz in den Mai" angesagt.

Werkstattleiter Hermann Prüfling begrüßte die Geschäftsführerin der Werkstätten, Margit Gerber, sowie Vertreter von Werkstattrat und Betriebsrat. Sein besonderer Gruß galt Rektor Werner Winderl und den Lehrkräften. Auch der ehemalige Rektor Rudolf Teplitzky, der das Projekt initiiert hatte, zeigte durch seinen Besuch die Verbundenheit mit den Arbeitern der Werkstätten und der Schule. In ihrem Grußwort blickte Margit Gerber auf den Beginn des Inklusions-Projekts im Jahr 2004 unter dem damaligen Titel "Brücken bauen" zurück. "Damals war Inklusion noch kein Thema", stellte sie fest. Das Aufstellen des Maibaums sei seit 2003, ein Jahr nach der Eröffnung des Hauses, feste Tradition.Rektor Winderl hob den langen Bestand und den Erfolg des Projekts hervor. Einmal pro Woche gehen die Schüler der Klasse 7 B-G mit den Lehrkräften Gerhard Kühner und Peter Zant in die Abteilungen, um zusammen mit den Arbeitern deren Tätigkeiten kennenzulernen und Freundschaften aufzubauen. Winderl richtete seinen Dank an die Betreuer in den Werkstätten, besonders an Sozialpädagogin Ilona Winter, sowie an die Lehrkräfte mit Gerlinde Lohrer als Leiterin, die auch für das angebotene Kuchenbuffet verantwortlich zeichnete. Mit einem einstudierten Maitanz begrüßten die Mitarbeiter die Gäste.In einer zweiten Runde holte sich jeder Tänzer einen Besucher und der Tanz wurde ausgeweitet. Anschließend spielte Udo Weiß am Keyboard flott zum Tanz auf.