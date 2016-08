Max Zinnbauer forscht über Darstellung von Johannes dem Täufer in der Pfarrkirche

30.08.2016

Max Zinnbauer wird am Freitag, 16. September, zu einer Buchvorstellung nach Oberviechtach kommen. Er präsentiert aus der "Blauen Reihe - Amtsinhaber im Pflegamt Murach von 1623 bis 1810" den zehnten Band. Der neue Band befasst sich mit dem Zeitraum von 1753 bis1755. Die Präsentation findet im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Zinnbauer hat sich bei seinen Recherchen auch intensiv mit dem Deckengemälde "St. Johannes der Täufer" in der Stadtpfarrkirche befasst. In einem Einführungsgespräch erläutert er um 18 Uhr in der Pfarrkirche das Fresko. Hierzu und auch zum anschließenden Lichtbildervortrag im Rathaus ist die Bevölkerung eingeladen. Der Referent berichtet von seinen Detailstudien über dieses beeindruckende Deckengemälde.