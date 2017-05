Vermischtes Oberviechtach

Einen Schaden von mindestens 100 000 Euro hat am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus in der Altstadt von Oberviechtach angerichtet. Zwei Bewohner kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bisher ist die Brandursache unklar.

Das Feuer war kurz vor 2 Uhr im Obergeschoss eines älteren Einfamilienhauses im Ortskern ausgebrochen. Wie die Polizeiinspektion Oberviechtach mitteilte, wurden der 66-jährige Hausbesitzer und seine 60 Jahre alte Frau durch Rauch und Qualm aus dem Schlaf gerissen. Bevor sich die Eheleute ins Freie retteten, setzten sie noch den Notruf ab.Das Feuer breitete sich sehr schnell aus. Als nur wenige Minuten später die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Brandort an der Ecke Sailergasse/Schönseer Straße eintrafen, stand das Stockwerk bereits lichterloh in Flammen. Unter der Einsatzleitung von Ferdinand Roßmann, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Oberviechtach, kämpften rund 70 Aktive umliegender Wehren gegen die Flammen. Zunächst gingen Atemschutztrupps im Inneren des Gebäudes gegen das Feuer vor, von außen wurde unter anderem über die Drehleiter der Feuerwehr Schönsee versucht, den Brand einzudämmen.„Das war ein sehr schwieriger Einsatz“, berichtete Kreisbrandinspektor Richard Fleck gegenüber Oberpfalz-Medien. Zwar sei das Brandobjekt nicht mehr zu retten gewesen – „das ist abbruchreif“ (Fleck) – doch sei es gelungen, das Ausbreiten des Feuers auf umliegende Gebäude zu verhindern. Fleck erläuterte, dass die Oberviechtacher Altstadt an dieser Stelle sehr eng bebaut ist. Rund eineinhalb Stunden habe es gedauert, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Das Dach habe großflächig geöffnet werden müssen, um den Brand komplett löschen zu können. Unter anderem hatten sich in den Fehlböden Glutnester gebildet, die sich immer wieder entzündeten.Gegen 4 Uhr konnte der Großteil der Feuerwehrkräfte abrücken, Mitglieder der Oberviechtacher Wehr blieben als Brandwache vor Ort. Wenige Stunden später musste aber wieder in die Sailergasse ausgerückt werden: Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatten sich am späten Sonntagvormittag erneut Glutnester im Gebäude entzündet.Die beiden Hausbewohner waren den Flammen mit einer leichten Rauchgasvergiftung entkommen. Beide wurden mit dem BRK-Rettungsdienst ins örtliche Krankenhaus eingeliefert. Die Beamte der Polizeiinspektion Oberviechtach, die am Sonntag die Ermittlungen übernommen haben, gehen davon aus, dass der Brand vom Schlafzimmer des Ehepaars ausgegangen ist. Die genaue Ursache steht allerdings noch nicht fest. Da das Gebäude nach dem verheerenden Brand einsturzgefährdet ist, konnte es für weitere Untersuchungen nicht betreten werden. Der Schaden am Anwesen wurde auf mindestens 100 000 Euro beziffert.Nach Auskunft von Kreisbrandinspektor Fleck waren am Brandort die Feuerwehren aus Oberviechtach, Schönsee, Teunz, Eigelsberg, Lind und Schneeberg eingesetzt.