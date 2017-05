Vermischtes Oberviechtach

02.05.2017

Mit seinem Programm "Ausfahrt freihalten" tourt der fränkische Kabarettist Michl Müller schon länger durch die Lande. Am 1. Mai füllte er die ausverkaufte Mehrzweckhalle in Oberviechtach. Weite Teile des Abends waren tagesaktuell und die Gäste feierten vergnügt in den Mai hinein. (Bericht folgt) Bild: Portner