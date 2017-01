Mit Sport und Geselligkeit

Vermischtes Oberviechtach

11.01.2017

6

0 11.01.2017

Das Jahr fängt beim Schiclub immer gut an: Das alte Jahr wird mit Sektempfang und Abendessen im Vereinslokal Deyerl verabschiedet. Doch diesmal gab es einen weiteren Höhepunkt, den der "Faber" locker über die Bühne brachte.

Neuwahlen Thomas Schwinger (Vorsitzender); Mario Baier (stellvertretender Vorsitzender); Andrea Deyerl (Schriftführerin); Monika Deyerl (stellvertretende Schriftführerin); Reinhard Welnhofer (Schatzmeister); Sonja Deyerl (stellvertretende Schatzmeisterin). Beisitzer sind Siegfried Dörschel, Stefan Zinkl und Sonja Zeis. (frd)

Nach dem Neujahrsessen dankte Vorsitzender Thomas Schwinger den zahlreich anwesenden Mitgliedern, dass sie den Schiclub durch aktive Teilnahme an den Ausflügen, an der Skigymnastik oder auch nur am kameradschaftlichen Miteinander zu einer tollen Gemeinschaft werden ließen. Eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung verbinde sich so ideal mit sportlicher Betätigung. Wie Andrea Deyerl in ihrem Rückblick ausführte, wird die Vorbereitung auf die Skisaison mit einer von Gisela Stier geleiteten Skigymnastik begonnen. Zu Beginn des vergangenen Jahres konnte auch das 25-jährige Gründungsjubiläum gefeiert werden.Erfreulich sei auch, dass der Verein mit derzeit 180 Erwachsenen und drei Kindern einige Neumitglieder aufnehmen konnte, die sich mittlerweile gut im Verein integriert haben. Weitere Höhepunkte waren, und das wird heuer ähnlich gestaltet werden, ein Drei-Tages-Ausflug mit 42 Teilnehmern in die Flachau und zwei Tagesausflüge in die Scheffau und zur Steinplatte. Eine "Apres-Ski-Party" hinterließ bei einigen Mitgliedern "nachhaltige Eindrücke". Viel Spaß soll auch heuer die Skigymnastik mit Gisela Stier bringen, die jeweils montags in der Mehrzweckhalle stattfindet.Die Drei-Tages-Fahrt führt vom 13. bis 15. Januar ins Salzburger Land, die Eintagesfahrten gehen am 11. Februar zur Steinplatte/Winklmoosalm und am 5. März wieder in die Scheffau. Die Apres-Ski-Party soll am 11. März eine hoffentlich tolle und unfallfreie Skisaison krönen. Den Abschluss des "offiziellen Teils" bildeten nach einem soliden Kassenbericht von Reinhard Welnhofer die Neuwahlen, die der "Faber" (Michael Meyer) als Wahlleiter locker über die Runden brachte (siehe Kasten). Doch das sollte noch lange nicht das Ende des Abends sein, denn das Duo "Let's-Dance" lud zum Tanz ein, und Kondition ist ja beim "Schiclub" bekanntlich genug vorhanden.