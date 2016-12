Vermischtes Oberviechtach

"Grünes Gut" heißt die Kräuter-Kochschule von Andreas Meier mitten im Wald bei Pullenried. Diese Einrichtung übt seit Jahren auf eine Runde kochfreudiger Männer eine erstaunliche Faszination aus. Und der Kreis wird immer größer.

Seit vier Jahren schwingt im "Grünen Gut" in Pullenried eine Männerrunde die Kochlöffel, versucht sich mit dem Tranchiermesser und entwickelt phantasievolle Dessert-Kreationen. Hilfe bekommen sie von Chefkoch Andreas Meier, der in souveräner Manier das emsige Treiben am Herd steuert und seine Tipps und Hintergrundinformationen unaufdringlich und gelassen einfließen lässt.Man merkt sofort, dass eine angenehme Atmosphäre herrscht, völlig fern von der Hektik eines professionellen Küchenbetriebs, bei dem mitunter ein unerfreuliches Arbeitsklima herrscht. Hier in Pullenried treffen sich die 10 bis 15 Männer einmal im Monat auch nicht zum Arbeiten, sondern zum Ausspannen. Finanz- und Wirtschaftsberater Günther Robl hat diese Unternehmung einst auf den Weg gebracht. Ingenieure, Handwerker, Banker, Unternehmer gehören heute zum Kreis der kochfreudigen Männer, die bei Verhinderung auch ihre Frau in die monatliche Runde schicken können. Interessant ist, dass die Vertreter der verschiedenen Berufe manchmal auch ihr technisches Wissen einbringen, "was aber nicht immer sinnvoll ist", wie Küchenchef Andreas Meier offen bekennt.Eines ist ihnen aber allen gemeinsam: "Die Männer legen großen Wert darauf, dass alles frisch zubereitet wird!" Viele kochen dann zu Hause nach und nicht selten holen sie sich telefonisch Rat, wenn es daheim nicht so klappt wie in der Kräuter-Kochschule. Die Filets von 18 Kaninchen liegen zum Garen bereit. Michael Koller, Mehrheitsgesellschafter der Münchner Medizin Mechanik, arbeitet - professionell mit Handschuhen ausgestattet - am Risotto de Luxe der Hauptspeise, während Christian Schönberger auf dem Arbeitstisch nebenan mit kräftigen Zügen den Teig für die Küchel des Desserts auswalzt. Für den Oberviechtacher Architekten hat dieser Donnerstagstermin im "Grünen Gut" Priorität. Er hat noch kein einziges Mal gefehlt und isst viel bewusster - sowohl daheim als auch im Lokal - seit er in dieser Kochrunde mitwirkt. "Kochen ist absolute Präzision", so sein Resümee aus der eigenen beruflichen Perspektive, bei dem ihm Andreas Meier nicht widersprechen wird. Die Männer bestimmen übrigens immer selbst nach dem gemeinsamen Essen, was als nächstes auf dem Speisenplan steht. Dabei fallen die Entscheidungen ganz unterschiedlich aus, von der Hausmannskost bis in die Exotik.Die Vorspeise an diesem Donnerstag besteht aus Steckrübensalat mit Wildfanggarnelen, Himbeerdressing und Baguette-Knoblauch-Garnitur. Das Risotto zum saftigen Kaninchenfilet ist fein mit Pilzen, Zitrone und Sesamöl zubereitet, während die Nachspeise (Küchel und Vanilleeis, garniert mit einem "weihnachtlichen Fruchtzauber") das Gourmet-Essen abrundet. Die Küchel werden als "bayerische Selbstgezogene" präsentiert - und tatsächlich musste jeder Teilnehmer seine Küchel selbst "ausziehen", bevor man sich an der Tafel zum Dessert niederlassen konnte - um dann in gemütlicher Runde den Abend ausklingen zu lassen.