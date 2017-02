Vermischtes Oberviechtach

16.02.2017

1981 "schnupperte" Referendar Georg Lang aus Untertraubenbach (Cham) zum ersten Mal "Vöichtacher Luft". 1986 ließ er sich dann aus persönlichen Gründen ans Ortenburg-Gymnasium versetzen und hat es nicht bereut. Er blieb 31 Jahre. Am Montag beginnt für den 64-Jährigen der Ruhestand.

In launigen Worten verabschiedete der Schulleiter, Studiendirektor Ludwig Pfeiffer, den engagierten Pädagogen und zitierte dessen erste Beurteilung im Jahr 1985 am Robert-Schumann-Gymnasium in Cham: "Der junge Beamte ist mit großer Gewissenhaftigkeit in seine Lehr- und Erziehungsaufgabe hineingewachsen und hat in seinen Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde in allen Klassenstufen die an ihn gestellten Aufgaben erheblich übertroffen."1991 wurde Lang zum Oberstudienrat befördert. Ab 1999 war er kommissarisch als Kollegstufenbetreuer tätig und übernahm diese Funktion ab 2001 auch offiziell. Die Ernennung zum Studiendirektor folgte im September 2007. "Und zur gleichen Zeit wurde dir ein Kollegstufenbetreuer an die Seite gestellt, der dich heute leider in den Ruhestand verabschieden muss, was ihm schwerfällt", so Ludwig Pfeiffer.Die gemeinsamen Jahre beschrieb er "als wunderbare Zeit". Gemeistert wurde die Umstellung von der Kollegstufe zur Qualifikationsphase, aus den Betreuern wurden Oberstufenkoordinatoren. "Die Zusammenarbeit war phänomenal. Wir konnten gegeneinander vertrauen, haben uns ergänzt und machten gemeinsame Sache." Als Beispiel nannte er die Studien- und Berufsorientierungsmesse "Academicus Live".Nicht unerwähnt ließ Pfeiffer die Tatsache, dass Georg Lang als freier Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien "der Pressemann" am OGO ist. Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit habe er die Arbeit der Kollegen und die Leistungen der Schüler ins rechte Licht gerückt. Pfeiffer lobte, dass der künftige Pensionist bei vielen Veranstaltungen auch außerhalb der Schule präsent war und sich ehrenamtlich engagierte. Als Obmann des Philologenverbandes habe er über 20 Jahre lang die Interessen seiner Kollegen loyal vertreten, was später noch Amanda Rieß würdigte. "Lieber Georg. Du hast am Ortenburg-Gymnasium 31 Jahre als Lehrer, Freund, Ratgeber und Seelentröster gewirkt und in dieser Zeit fünf Schulleiter in deiner ureigenen Art unterstützt. Du hast viele Schülergenerationen zur Hochschulreife geführt und du hast in diesen Jahren viele Freunde gewonnen".Nach diesen Worten hatte Pfeiffer noch einen Wunsch: "Bleib deinem OGO, das dir zu großem Dank verpflichtet ist, weiterhin treu und begleite uns noch mit deiner Pressearbeit." Für alle Schulveranstaltungen sprach er eine Generaleinladung aus.Zum Abschied hatte Georg Lang die ganze Schulfamilie - vom Reinigungsteam bis zur Verwaltung - zum Mittagessen sowie zu Kaffee und Kuchen in die Mensa eingeladen, darunter auch ehemalige Kollegen und den früheren Schulleiter Hans Wurm. Es gab Geschenke und Dr. Christine Paschen drückte die Wertschätzung der Fachschaft Deutsch/Geschichte/Sozialkunde aus. Für den Personalrat dankte Stefan Obendorfer.