Pfarrleben mittragen und mitgestalten

Vermischtes Oberviechtach

19.01.2017

Dienste, die für die Pfarrei und für Gott geleistet werden, finden oft in aller Stille statt. Die Ehrenamtlichen der Seelsorgeeinheit stehen deshalb alle zwei Jahre bei einem Dankeschön-Abend im Mittelpunkt.

"Jeder Dienst, ob groß oder klein, der für die Pfarrei und für Gott geleistet wird, ist ein wertvoller Dienst", sagte Pfarrer und Dekan Alfons Kaufmann beim Dankeschön-Abend für alle Ehrenamtlichen der Seelsorgeeinheit.Besonderer Dank galt dem Spender der Lautsprecheranlage für das Pfarrheim. Die Einladung der Pfarreien Oberviechtach und Pullenried sowie der Expositur Wildeppenried richtete sich an alle Ehrenamtlichen, um ihnen "von Herzen Danke zu sagen für die vielen großen und kleinen Dienste und Gefälligkeiten, die wir erfahren durften", so der Pfarrer.Alfons Kaufmann sagte zu Beginn dieser, im zweijährigen Turnus abgehaltenen Einrichtung, ein Dankeschön an alle Verbände, Vereine, Chöre, Gruppen, die sich einbringen und auch den einzelnen Personen, die das Leben in der Pfarrei mittragen und mitgestalten. Die Dankesworte galten den Austrägern des Pfarrbriefs bis zum Kirchenpfleger.Einen ausdrücklichen Dank richtete Kaufmann an die Kolpingfamilie. Sie finanzierte eine Lautsprecheranlage, von der nicht nur die Theatergruppe sondern das ganze Pfarrheim profitiert. Mit Blick auf das vergangene Jahr der Barmherzigkeit und die für jeden Besucher bereitgelegten "Sieben neuen Werke der Barmherzigkeit" sagte Kaufmann, es müsse der Geist der Barmherzigkeit durchscheinbar sein. Besonders sprach er das Gebet, den Gottesdienst, als das Grundlegende in der Pfarrgemeinde an, zu dem sich die Menschen immer wieder Zeit nehmen sollten.Kaufmann sagte:"Ich weiß ganz genau, dass wir auf keiner Insel der Seligen leben. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen, helfen, beistehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg." Aufmerksam lauschten die Gäste bei der von Bianca Reil vorgeführten Power-Point-Show "Lange Nacht der Kirchen". Sie kündete diese von Andreas Fleischer und ihr getragenen Aktion der beiden Kirchen, erneut für das Jahr 2018 an. Der Chor "Miteinander" umrahmte den Dankeschön-Abend und sorgte für eine gelungene musikalische Abwechslung. Diesmal hatte die Seelsorgeeinheit allen Ehrenamtlichen ein Essen spendiert. Und als Extra-Dreingabe der Pfarrgemeinderäte durften sich die Anwesenden noch an einer Auswahl von leckeren Nachspeisen erfreuen. Gesellig und bei guter Unterhaltung klang das Treffen dann aus.