09.05.2017

Die Kriminalstatistik der Polizei beweist es: Die Bevölkerung der Region kann sich sicher fühlen. Im Jahr 2016 gingen die Rohheitsdelikte (Körperverletzung, Raub) um ein Viertel zurück. Der Fleiß der Beamten sorgte jedoch für einen Anstieg im Bereich der Rauschgiftkriminalität und für eine Quote, die in der Oberpfalz einmalig ist.

331 Fälle am Tisch

Banden unterwegs

Der Vorteil einer kleinen Dienststelle ist, man kriegt vieles gleich mit. PI-Chef Robert Feuerer

"Wir sollten uns einmal im Jahr in diesem Kreis treffen und diskutieren", sagte Erster Polizeihauptkommissar Robert Feuerer. Die Polizeiinspektion Oberviechtach hatte am Montag zum Sicherheitsgespräch mit den Bürgermeistern der VG-Gemeinden Gleiritsch, Niedermurach, Teunz und Winklarn sowie der Stadt Oberviechtach in die Räume der Verwaltungsgemeinschaft eingeladen.Die Kriminalitätsentwicklung im Dienstbereich der PI (Oberviechtacher und Schönseer Land) bleibe im Mehrjahresvergleich auf einem ähnlich niedrigem Wert, betonte er und nannte 331 Fallzahlen in 2016 (2015: 336). Das sei sehr positiv, nachdem die Delikte im Landkreis Schwandorf von 5200 auf 5500 anstiegen. Stolz zeigte sich Feuerer, der seit März 2016 die Inspektion leitet, über die Aufklärungsquote. Diese wurde im Vergleich zu 2015 nochmals um drei Prozent auf den absoluten Spitzenwert von 78,5 Prozent gesteigert. Dies sei in der Oberpfalz einmalig und auch bayernweit (65,9 Prozent) stehe Oberviechtach bei vergleichbaren Inspektionen an oberster Spitze. "Der Vorteil einer kleinen Dienststelle ist, man kriegt vieles gleich mit", sagte der Polizeihauptkommissar. Er dankte den Bürgermeistern für die gute Zusammenarbeit: "Miteinander werden wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können." Er freut sich auch über Hinweise aus der Bevölkerung, die oft wesentlich zur Klärung beitragen.Zum Thema Asylbewerber meinte der Beamte, dass diese durch die dezentrale Unterbringung in Kleingruppen, die Kriminalitätsentwicklung nicht belasten würden. Zur Sachbeschädigung bei einer Unterkunft (Fenster eingeworfen, Blumentröge beschädigt) seien drei "bekannte" Heranwachsende ermittelt worden. Diese seien nicht rechtsextrem eingestellt, sondern angetrunken gewesen.Feuerer schlüsselte die Delikte detailliert auf. Die in 2015 vermehrt aufgetretenen Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit gingen im Vorjahr um 26 Prozent auf 46 Fälle zurück. Hingegen stieg die Rauschgiftkriminalität um 168 Prozent (51 Fälle/2015: 19) an. "Es wurde nicht mehr konsumiert, sondern umfangreiche Ermittlungen zogen mehr Bearbeitungen nach sich", erklärte er. Verstreut auf das Gebiet des Altlandkreises seien vor allem 17- bis 25-Jährige mit "weichen Drogen" (meist Marihuana und Haschisch) aufgegriffen worden.Beim Wohnungseinbruch-Diebstahl gab es nur einen Versuch. Allerdings sind 22 Fälle des besonders schweren Diebstahls und Bandendiebstahls registriert (organisierte ausländische Banden). Wie Feuerer betonte, sei hier eine Verschärfung des Strafrechts in Arbeit. Die Zahlen im Bereich des Diebstahls allgemein sanken auf 62 Fälle und die Straftaten im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte (67) pendelten sich in der Oberviechtacher Inspektion auf dem Niveau des Jahres 2014 ein. Der Bericht zum Unfallgeschehen folgt.

"Wir werden in den nächsten vier Wochen blau", informierte Robert Feuerer beim Sicherheitsgespräch. Oberviechtach sei eine der ersten Dienststellen, welche die neue Uniform erhält. "Nach 40 Jahren in Grün, wird sich das Erscheinungsbild schon stark ändern", sagte der PI-Chef. Es sei aber nicht nur die Farbe, auch die Qualität der Funktionskleidung erfahre eine deutliche Verbesserung. Bis zum Herbst soll auch das zweite blaue Einsatzfahrzeug in der Eisenbarth-Stadt eintreffen.

Beim Sicherheitsgespräch interessierte die Statistik - aufgeschlüsselt nach den Gemeinden - die anwesenden Bürgermeister natürlich besonders. Etwaige "Ausreißer" wusste PI-Chef Robert Feuerer genau zu erklären.

In der Stadt Oberviechtach waren es 2016 insgesamt 163 Straftaten (2015: 176), wovon 124 aufgeklärt sind. Spitzenreiter ist die Rauschgiftkriminalität (25 Fälle), gefolgt von der Straßenkriminalität (vor allem Streitigkeiten nach Alkoholkonsum). Die Ladendiebstähle (9) bewegen sich auf dem Vorjahresniveau."In der Gemeinde Gleiritsch lässt es sich gut leben", sagte Feuerer. Hier haben sich die Fallzahlen mit 6 Straftaten (2015: 4) auf niedrigem Niveau stabilisiert; aufgeklärt sind die Hälfte. Aus der Gemeinde Niedermurach landeten 13 Vergehen (9) bei der Polizei, wovon 8 abgeschlossen sind. Die Gemeinde Teunz liegt mit 37 Straftaten im VG-Bereich vorne. Dabei handelt es sich allerdings um den niedrigsten Wert seit 2011. Ursächlich ist die Zahlungsmoral einiger Internetkunden eines ansässigen Betriebs.In der Gemeinde Winklarn stiegen die Fallzahlen (2016: 23/2015:12) fast um das Doppelte an. Als Grund dafür wird der Zuzug einer südosteuropäischen Familie angenommen. Geklärt wurden 16 Straftaten.

"Erst heute habe ich eine Anzeige unterschrieben, wo Geld nach Gibraltar transferiert werden sollte", erzählte PI-Chef Robert Feuerer den Bürgermeistern. Der Abgriff der Daten einer Master-Card ging glimpflich aus: Dem Bankmitarbeiter war die ungewöhnliche Kontoverbindung aufgefallen. Der Tipp des Polizeibeamten: Niemals Anhänge von E-Mails mit unbekanntem Absender öffnen. Die Betrugsdelikte im Bereich Internet seien jedoch 2016 nicht angestiegen.