Vermischtes Oberviechtach

11.05.2017

14

0 11.05.201714

"Eine wichtige Säule bei der Bekämpfung der Kriminalität ist die Präventionsarbeit", sagte Erster Polizeihauptkommissar Robert Feuerer beim Sicherheitsgespräch 2016. Hier würden große Anstrengungen unternommen und Informationsveranstaltungen sowie Beratungen in Bereichen wie Einbruch, Neue Medien, Verkehrserziehung und Drogen angeboten. Er benannte die Beamten Alexander Landgraf und Karlheinz Senft, die in Schulen und Vereinen Vorträge halten.

Ein Schwerpunkt bei der Prävention sei im Jahr 2016 das Thema Drogen gewesen. "Wir wollen dem Einstieg frühzeitig vorbeugen", betonte Feuerer. Dies sei mit vielen Aufgriffen und 53 bearbeiteten Fällen auch von Erfolg gekrönt worden. Stellvertretender PI-Leiter Georg Pfannenstein gab einen Ausblick auf die Schwerpunkte der Polizeiarbeit im Jahr 2017. Geplant sind vermehrte Geschwindigkeitskontrollen (Laser und stationäre Radarkontrolle) und etliche Sonderaktionen (Gurt, Schwerlastverkehr).Im Verkehrssicherheitsprogramm 2020 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" lautet das Schwerpunktthema im Mai "Ablenkung im Straßenverkehr". Die Polizei wird verstärkt darauf achten, ob Autofahrer am Steuer telefonieren, essen oder sich schminken. "Schon ein Handy in der Hand ist bereits eine Straftat", informierte Pfannenstein. Nach dem neuen Bußgeldkatalog 2017 ist nicht nur das Telefonieren, sondern auch das Verfassen, Lesen und Absenden von SMS oder das Ablehnen eines eingehenden Anrufs mit eingeschaltetem Motor nicht erlaubt.Im Juli, August und September werden schwerpunktmäßig die Kradfahrer kontrolliert - und zwar auf Geschwindigkeit und technische Ausstattung der Motorräder. Nachdem im Dienststellenbereich keine stark frequentierten Motorrad-Strecken liegen, muss die Inspektion dafür Personal für andere Gebiete stellen. Im Herbst stehen dann wieder die üblichen Beleuchtungskontrollen an.Bei der anschließenden Diskussion mit den Bürgermeistern war auch die Polizeipräsenz bei den Jubiläumsfesten ein Thema. "Es gibt hier viele Feste, aber es passiert äußerst wenig. Die Leute sind sehr diszipliniert", sagte PI-Chef Robert Feuerer. Seiner Meinung nach trage die strikte Sperrzeit-Regelung der Verwaltungsgemeinschaft dazu bei. "Wir sind keine Spaßbremse, aber es muss geordnet ablaufen", beschrieb er die Einsätze.Bürgermeister Norbert Eckl dankte auch im Namen seiner Kollegen für die detaillierten Ausführungen bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2016 (siehe Bericht in der Mittwochsausgabe) und betonte: "Wir fühlen uns sicher in den Kommunen und sind froh, dass wir die Polizeiinspektion Oberviechtach haben." Ein Dank galt den Beamten auch für den "kurzen Dienstweg".