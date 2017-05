Vermischtes Oberviechtach

24.05.2017

24.05.2017

Oberviechtach/Weiden. In diesem Halbjahr stand für interessierte Schülerinnen und Schüler des Ortenburg-Gymnasiums Oberviechtach bereits zum zweiten Mal ein IT-Wahlkurs auf dem Stundenplan.

Eigene Webseite

Aus erster Hand

Dieser wurde im Zug einer IT-Kooperation von der Witt-Gruppe angeboten: Das Programmieren lernten die Schüler direkt von den IT-Dualstudierenden und -Mitarbeitern des Weidener Versandhändlers.Bei einer Exkursion in die Zentrale präsentierten die Kursteilnehmer aus den neunten bis zehnten Klassen die Ergebnisse ihres Programmier-Kurses: In acht Lehreinheiten hatten sie Grundkenntnisse in den Auszeichnungs- und Programmiersprachen HTML, CSS und JavaScript erlernt sowie ihre erste eigene Webseite erstellt. Während ihres Besuchs bei Witt Weiden konnten die Oberviechtacher Gäste außerdem hinter die Kulissen des Multi-Channel-Unternehmens blicken.Bei einer Unternehmensführung lernten sie insbesondere den Serverraum und die IT-Bereiche der Witt-Gruppe kennen. Einblicke in die verschiedenen IT-Berufsbilder erhielten sie außerdem beim Speed-Dating von aktuellen Dualstudierenden der Witt-Gruppe.Dort konnten sie aus erster Hand erfahren, was es mit den Berufsbildern und dualen Studiengängen Wirtschaftsinformatik, Webinformatik/Onlinemedien und BWL/E-Commerce auf sich hat.