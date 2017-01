Vermischtes Oberviechtach

15.01.2017

Eine Satzungsänderung, ein umfassender Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr und die Vorfreude auf das 140-jährige Gründungsjubiläum in diesem Jahr, waren die Schwerpunkte bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pullenried.

Vorsitzender Franz Balk entschuldigte zunächst Kreisbrandmeister Richard Fleck, der anderweitig gebunden war. Kassier Christian Hechtl sprach von einem sehr guten finanziellen Jahr. Der "Italienische Abend", den die Festdamen zur finanziellen Unterstützung ihrer Ausgaben organisierten, war anhand der dargelegten Zahlen ein voller Erfolg.Kommandant Michael Wolf erläuterte die Wichtigkeit von Rauchmeldern, deren Anbringung bis Ende 2017 gesetzlich erforderlich sei. Rauchmelder müssen die Din-Norm E 14604 und das Zeichen "CE" aufweisen, zudem sei auf das Verfallsdatum zu achten. "Rauchmelder sind Lebensretter", bekräftigte Wolf. Im vergangenen Jahr gab es keine großen Einsätze, dies wünsche er sich auch für dieses Jahr.Zweiter Kommandant Stefan Rupp berichtete kurz vom neuen Fahrzeug, dass hoffentlich noch rechtzeitig vor dem Jubiläumsfest kommen werde. Eine genaue Einweisung erfolge dann vor Ort. Rupp ging auf die Festvorbereitungen für das Jubiläum vom 9. bis 11. Juni 2017 ein. Nahezu 1000 Vereine wurden eingeladen. Er dankte im voraus allen, die zum Gelingen beitragen werden. Ein besonderer Dank gilt der Familie Ostermeier, die ihr Grundstück für den Festplatz zum wiederholten Male zur Verfügung stellen wird. Jugendwart Andre Lirse sprach von einem ruhigen Jahr ohne größere Ereignisse für die Jugendfeuerwehr. 2017 stehen verschiedene Aktivitäten, auch in kameradschaftlicher Hinsicht, an.Vorsitzender Franz Balk erwähnte in seinem Rückblick mehrere Veranstaltungen, wie das traditionelle Faschingstreiben, den Florianstag, kirchliche Veranstaltungen sowie das Patenbitten bei den Feuerwehren Wildeppenried, Langau und Pirkhof. Derzeit stecke man mitten in den Vorbereitungen für das Fest, in das auch die örtlichen Vereine eingebunden sein werden.Der für das Fest "zuständige" Schirmherr, Bürgermeister Heinz Weigl - Ehrenschirmherr ist Fabrikant Rudolf Fuchs senior - dankte den Aktiven für die geleistete Arbeit und erwähnte, dass es für ihn eine Ehre sei, die Schirmherrschaft für dieses Fest übernehmen zu dürfen. Er vermute, dass die Wehr, aufgrund der besseren Ausrüstung bezüglich Atemschutz und Funk, öfters zum Einsatz kommen werde. Ein Lob galt dem Interesse der "Jugendfeuerwehrler", und er hoffe, dass dies so bleibe. Für 2017 wünschte Weigl dem Verein jetzt schon ein erfolgreiches Fest und falls notwendig, unfallfreie Einsätze.Vorsitzender Franz Balk stellte abschließend fest, dass die beantragte Satzungsänderung von allen Anwesenden unterschrieben wurde. Die Feuerwehr werde nun in das Vereinsregister eingetragen und alle Spenden können für steuerliche Zwecke verwendet werden.