Vermischtes Oberviechtach

22.12.2016

17

0 22.12.201617

14 000 Euro für 40 Empfänger. Es war schon ein wenig wie Weihnachten, als die Raiffeisenbank im Naabtal diese Woche in der Geschäftsstelle in Oberviechtach die Spenden übergab. Das Geld stammt aus dem Gewinnsparen.

Gewinnsparen

Auswahl dezentral

Angesichts leerer öffentlicher Kassen sind manche notwendigen Anschaffungen oft nicht möglich. Regionalleiter Roman Butz

Über 40 Repräsentanten von kirchlichen und weltlichen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen konnte Regionalleiter Roman Butz in Anwesenheit der Berater der Geschäftsstellen Oberviechtach, Schönsee und Winklarn begrüßen, um ihnen den ansehnlichen Geldbetrag von 14 000 Euro zu übergeben. Wie Butz dazu ausführte, sei die Raiffeisenbank im Naabtal eine selbstständige Bank, die sich ihrer Heimat verpflichtet fühlt. Aus diesem Grund sei es auch stetes Bestreben, die Region zu fördern und insbesondere die Vereine oder Einrichtungen, die gesellschaftlich wertvolle Arbeit leisten, zu unterstützen. Damit sollen Dinge ermöglicht werden, zu denen manchmal die finanziellen Mittel einfach fehlen.Zusammen mit den regionalen Beratern händigte der Regionalleiter an die Vertreter der in diesem Jahr bedachten Vereine und Einrichtungen die stolze Summe von 14 000 Euro aus. Er erläuterte, dass der gespendete Betrag aus Mitteln des Gewinnsparens der Bayerischen Raiffeisen- und Volksbanken kommt. Von jedem Los, das an den monatlichen Ziehungen teilnimmt, wandert ein bestimmter Betrag in den Spendentopf, wodurch also jeder Gewinnsparer auch seine Heimatregion aktiv fördern hilft.Mit der Spendenübergabe, so Butz, werde ein wichtiger, gesellschaftspolitischer Auftrag mit Leben erfüllt, da damit auch Schulen und Kindergärten unterstützt werden. Angesichts leerer öffentlicher Kassen seien manche notwendigen Anschaffungen oft nicht möglich.Die Auswahl erfolgte wieder durch die Kollegen der einzelnen Geschäftsstellen. Diese wüssten am Besten, wo in ihrem Bereich der "finanzielle Schuh" drückt und wo die Spenden eine wirksame Hilfe sind. Oft werden damit Spielsachen, Fachliteratur, Lernmittel, Uniformen, Vereins-T-Shirts oder Gartengeräte angeschafft. Roman Butz dankte allen Ehrenamtlichen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben und dies auch im Namen des Vorstandes der Raiffeisenbank im Naabtal. Diese möchte mit ihren Beschäftigten auch weiterhin zum Wohle der Region arbeiten.