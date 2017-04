Vermischtes Oberviechtach

Ein stolzes Jubiläum: Seit 25 Jahren treffen sich der Eigelsberger Stoßtrupp (EST) und der Handballverein Oberviechtach im Frühjahr zum "Ramadama" und sammeln einen Tag lang achtlos in der Natur hinterlassenen Abfall ein. Waren es zunächst anfangs der 90er Jahre nur EST-Mitglieder, welche die Fluren um die Dörfer Eigelsberg und Niesaß im Auge hatten, so stießen später auch die Handballer dazu, welche sich seitdem um die Umgebung der Stadt kümmern. Heuer waren die Aktiven mit vier Bulldogs und jeweils einer starken Fußgruppe, bestehend aus meist jugendlichen Helfern und Kindern. Manfred Ebnet konnte im Recyclinghof auch diesmal wieder eine gehörige Menge an Müll entgegennehmen und in die unterschiedlichen Container verteilen. Auch Bürgermeister Heinz Weigl kam dazu, um den fleißigen Landschaftspflegern seinen Dank auszusprechen und eine Spende für die anschließende Brotzeit zu hinterlassen. "Ganz wertvoll ist dabei der Lerneffekt für die Kinder", so das Stadtoberhaupt. Ärger herrschte bei den Sammlern allerdings über Zeitgenossen, die sich mit der überaus wertvollen Jugend-Aktion einen Spaß erlauben: In Nähe der WSV-Skihütte am Johannisberg war ein Haufen Hausmüll im Straßengraben deponiert, worunter sich sogar zwei zertrümmerte Fernsehgeräte befanden. Schon im Vorjahr fielen hier mehrere Säcke Müll auf. Bild: bgl