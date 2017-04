Vermischtes Oberviechtach

25.04.2017

Jeder Hausbesitzer profitiert von einer Mitgliedschaft in der Siedlergemeinschaft. Dies stellte der Vorsitzende Josef Wachter bei der Jahreshauptversammlung klar heraus. Er kniff auch bei den Neuwahlen nicht.

Wachter macht weiter

Was der Verein zu bieten hat Im Jahresbeitrag von 25 Euro sind enthalten: Haftpflichtversicherung Haus- und Grundstücksbesitzer, Bauherrenhaftpflichtversicherung, Spezial-Rechtsschutz, kostenlose Rechtsberatung, günstige Ergänzungsversicherungen (Hundehaftpflicht, Privathaftpflicht, Wohngebäudeversicherung). Weitere Vorteile für Mitglieder sind der "Zehn-Prozent-Rabatt" im OBI-Baumarkt, die kostenlose Monatszeitschrift "Familienheim und Garten" sowie die Ausleihe von zahlreichen Gerätschaften des Vereins zu einem geringen Preis. (frd)

(frd) Leidenschaftlich stellte Josef Wachter, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Oberviechtach, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zur Post" die Vorteile für Mitglieder heraus (siehe Kasten). Die zahlreichen Anwesenden konnten dies nur bestätigten und wollen mithelfen, die vielen Vorteile einer Mitgliedschaft noch bekannter zu machen.Wie Vorsitzender Wachter in seinem Jahresbericht feststellte, ist der Siedlerbund mit derzeit 163 Mitgliedern gut aufgestellt. Einen großen Teil der Arbeit leistet Gerätewart Edi Fischer, der die vereinseigenen Gerätschaften wie Gerüst, große "Hilti- Bohrmaschine", Kompostdämpfer, Heckenschere und vieles weitere wartet und an die Mitglieder ausleiht. Doch auch den weiteren Vorstandsmitgliedern zollte Wachter seine Anerkennung für die Unterstützung über das ganze Jahr hinweg. Wie Fischer ausführte, sei die "Hilti" nach langjährigem Gebrauch durch stark reparaturbedürftig, worauf die Versammlung beschloss, eine neue Schlagbohrmaschine anzuschaffen.Der Vorsitzende wies die Mitglieder noch einmal daraufhin, dass der "Verband Wohneigentum" mit dem OBI-Baumarkt einen Vertrag hat (zehn Prozent Rabatt), was sich für Mitglieder bei einem Einkauf "bezahlt" machen kann. Bei den Neuwahlen erhielt Josef Wachter, der sich bereits über drei Jahrzehnte an der Vereinsspitze befindet, wieder das Vertrauen als Vorsitzender.Weiter wurden gewählt: Josef Messerer (stellvertretender Vorsitzender), Erwin Wirnshofer (Kassier), Volker Goedicke (Schriftführer), Edi Fischer (Gerätewart), Gabi Lößl, Hubert Ruml und Josef Bronold (Beisitzer).Die Kasse wird geprüft von Josef Bauer und Ulrich Ehrl. Abschließend verwies Wachter noch einmal auf die Homepage des Vereins, die unter Siedlergemeinschaft Oberviechtach im Internet zu finden ist.