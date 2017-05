Vermischtes Oberviechtach

14.05.2017

6

0 14.05.2017

Auch wenn sich der Begriff "Kommandanten-Stammtisch" recht gemütlich anhört - die regelmäßigen Treffen aller Feuerwehren im Stadtgebiet Oberviechtachs dienen dem Wissensaustausch, der Besprechung von Fachthemen und der Organisation von Veranstaltungen.

Bei der jüngsten Zusammenkunft im Feuerwehrhaus Lind war wegen "personeller Veränderungen" auch Bürgermeister Heinz Weigl anwesend, seines Zeichens "oberster Dienstherr" der Stützpunktwehr Oberviechtach und der acht Ortsfeuerwehren. Per Handschlag begrüßte er den 24-jährigen Dominik Rückl aus Niesaß als neuen zweiten Kommandanten der Feuerwehr Eigelsberg in den Reihen der Führungskräfte. Rückl übernahm das Amt von Franz Meller, der sich aus beruflichen Gründen nicht mehr um dieses Amt bewarb.Bürgermeister Weigl wünschte dem "Youngster" viel Erfolg und zeigte sich überzeugt, dass er zusammen mit ersten Kommandanten Gottfried Berger den Dienstbetrieb weiterhin zuverlässig sicher stellen werde. Auch in Pirkhof gab es Veränderungen: Bei der letzten Dienstversammlung ist Josef Bauer als dienstältester Kommandant "ins zweite Glied" zurückgetreten und wird künftig als Stellvertreter fungieren. Oswald Schaller übernimmt als neuer erster Kommandant für die nächsten sechs Jahre die Verantwortung.Feuerwehrsachbearbeiter Hans Löschner von der Stadtverwaltung erläuterte anschließend das Prozedere der Neuwahlen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 11. April gelten die Gewählten nach dem Feuerwehrgesetz als bestätigt. Weitere Themen waren unter anderem Feuerbeschau, anstehende Baumaßnahmen und notwendige Fahrzeugbeschaffungen."Wir können nicht alle Wünsche erfüllen" bekräftigte der Bürgermeister, er versprach aber, dass die dringlichsten Vorhaben nach und nach abgearbeitet werden.