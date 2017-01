Vermischtes Oberviechtach

25.01.2017

16

0 25.01.201716

Etliche Einsätze und Termine in Hülle und Fülle absolvierte der gut ausgebildete THW-Ortsverein im vergangenen Jahr. Statt trockener Tätigkeitsberichte gab es auf der Jahreshauptversammlung wie gewohnt kulinarische Genüsse. Der Vorsitzende servierte aber auch Kritik.

THW-Power für Vereine

Mehr Geld für Fahrzeuge

Allzeit bereit "Es geht darum, bereit zu sein", beschrieb Matthias Karl von der THW-Geschäftsstelle die Arbeit und ständige Ausbildung in den THW-Ortsverbänden. "Angesichts der Schneelage könne bereits morgen der nächste THW-Einsatz anstehen", gab Ortsbeauftragter Hans Deyerl zu verstehen und dankte Führungsmannschaft, Jugend und Helfer für ihre Bereitschaft. Einige davon erfuhren bei der Jahresabschlussfeier eine Ehrung.



Für 30 Jahre Mitgliedschaft und Mitarbeit im THW-Ortsverband bedankte er sich bei Maria Deyerl und Christine Welnhofer. Anstecknadel und Urkunde für "25 Jahre Dienst im Namen der Humanität" erhielten Michael Kehrer und Markus Neubauer. (bgl)

THW-Ortsbeauftragter Hans Deyerl bereitete seinen Gästen in der THW-Schmankerlküche unter anderem Hirschragout und Zander auf Senf-Soße zu. Das mundete auch den Ehrengästen wie stellvertretenden Landrat Arnold Kimmerl, Bürgermeister Heinz Weigl mitsamt seinen Kolleginnen Maria Baumer aus Winklarn und Birgit Höcherl aus Schönsee, sowie Matthias Karl von der THW-Geschäftsstelle."Wir sind top ausgerüstet", beschrieb Deyerl die hiesige THW-Liegenschaft unter der Verantwortung von Zugführer Michael Pretzl. Durch "Spezialisierung" würden Fachkräfte oft von weit entfernt angefordert. So habe im vergangenen Jahr unter anderem Rainer Wild den Bootsführer-Lehrgang absolviert, obwohl in der Region wohl eher nicht mit Hochwasser und Bootseinsätzen gerechnet werden müsse. Deyerl berichtete in seinem Jahresrückblick von mehreren Trainingseinsätzen der Hundestaffel Furth im Wald, von verschiedenen Veranstaltungen wie Neujahrsempfang, Vatertagsfest, Verkehrswacht-Jubiläum, Pfarrfest, KFW-Tagung Roding, einer Großübung in Nabburg und der Mithilfe bei der Aldersbacher Bierausstellung mit dem Eigelsberger Weltrekordbierkrug. Viele Vereine und Institutionen konnten wieder vom Know-how und der "THW-Manpower" profitieren oder das auf Vordermann gebrachte Geschirrmobil nutzen. So unterstützten die Helfer erst kürzlich die benachbarten Panzergrenadiere bei ihrem Abschied nach Litauen mit einer Beleuchtung.Einen festen Platz im städtischen Veranstaltungkalender bildet der THW-Kirchweihmontag mit Fisch, Sulz, Musik und vielen gut gelaunten Gästen. Kritik übte Deyerl dagegen an der zunehmenden Bürokratisierung und den unterschiedlichen Anforderungen für Hilfseinsätze. Er verglich seine bestens ausgerüstete Hilfseinrichtung mit einer Fußballmannschaft, die andauernd trainiere und nicht auf den Fußballplatz dürfe.Zur Nachwuchs- und Helferwerbung wünschte er sich für die aktiven Helfer staatliche Anreize und dass sie öfters zum Einsatz kommen. Die Kameradschaft solle wieder mehr im Vordergrund stehen, nicht Vorschriften und Bürokratie. "Wichtig ist der Mensch!", bekräftigte Deyerl, der sich bei seinen Führungskräften, Helfern und den umliegenden Kommunen und Hilfseinrichtungen für die hervorragende Zusammenarbeit bedankte. Für das laufende Jahr kündigte er unter anderem einen Einsatz bei der Landshuter Hochzeit an.Jugendwartin Katharina Bauer berichtete im Schnelldurchlauf von einem sehr aktiven Jahr für ihre Schützlinge, neben der Ausbildung standen gesellige kurzweilige Stunden auf dem Programm. Stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl lobte die "allzeitige Einsatzbereitschaft" durch ständige Ausbildung im THW. Bürgermeister Heinz Weigl stellte die sehr gute Zusammenarbeit der Stadt mit der THW-Familie in den Mittelpunkt. Matthias Karl von der Geschäftsstelle Schwandorf berichtete von den verschiedensten Inlands- und Auslandseinsätzen und einer "Budget-Erhöhung zum Ersatz von Rostlauben".