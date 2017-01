Vermischtes Oberviechtach

(ptr/frd) Bei knackiger Kälte marschierten gestern rund 400 Soldaten aus drei Nationen zum Verabschiedungsappell ins Jahnstadion. Bataillonskommandeur Christoph Huber schritt die Front zusammen mit dem Brigadekommandeur, Oberst Jörg See, ab. Wie der Oberst betonte, habe er im Dezember in Grafenwöhr miterleben können, dass die Soldaten des Panzergrenadierbataillons 122 gut auf die Verlegung nach Litauen vorbereitet und den Aufgaben gewachsen sind. "Heute ist ein ganz besonderer Tag für die 122er und die ganze Brigade 12", bekräftigte er. Oberstleutnant Huber begrüßte auch die Soldaten aus Belgien und den Niederlanden, sowie verstärkende Truppenteile von der Panzerbrigade 12 und freute sich darauf, den Auftrag "Seite an Seite" erfüllen zu können. Den rund 300 Oberviechtacher Grenadieren gab Bürgermeister Heinz Weigl ein Ortsschild mit auf den Weg. Ausführlicher Bericht folgt in der Samstagsausgabe. (Seite 6)