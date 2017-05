Vermischtes Oberviechtach

07.05.2017

20

0 07.05.201720

(frd) Der Abgesang wurde zu früh angestimmt: Der TSV Oberviechtach geht gestärkt in die Zukunft. Bei der Delegiertenversammlung gelang es, den vakanten Posten des stellvertretenden Vorsitzenden wieder neu zu besetzen.

Neuwahlen Vorsitzender: Karl-Heinz Pieper, Stellvertreter: Simone Fröhlich; Schatzmeisterin: Maria Schottenhaml; Schriftführer: Stephan Schmidt; Frauen- und Seniorenleiterin: Andrea Schewe; Jugendleiter: Maximilian Schmidt; Kassenprüfer: Josef Ruhland und Anneliese Pronold. (frd)

Im Sportheim hatten sich 22 Vertreter der verschiedenen Abteilungen versammelt. Vorsitzender Karl-Heinz Pieper räumte in seiner Bilanz ein, dass ihm vor allem die Führungskrise der TSV-Fußballer besonders im Magen liegt. Hier müsse alles getan werden, um doch noch eine Lösung zu finden. Sein Dank galt allen, die bei Neuwahlen in den Abteilungen Verantwortung übernommen haben.Pieper erinnerte an den Ehrenabend für langjährige Mitglieder. Bei der Sportlerehrung der Stadt wurden die Abteilungen Stockschützen und Wandern für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Die Stadtmeisterschaften der Stockschützen und der jährliche Wandertag der Wanderabteilung machten den Namen der Sportstadt Oberviechtach weit über die Region hinaus bekannt. Mit immerhin 435 Mitgliedern zähle der TSV zu den mitgliederstärksten Vereinen im Stadtgebiet. Das Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit stellte Pieper besonders heraus. Sein abschließende Dank galt der Stadt Oberviechtach sowie allen Ehrenamtlichen, die tatkräftig im Verein mitarbeiten.Wegen der anstehenden Neuwahlen wurden die Berichte der Abteilungsleiter recht kurz gehalten. In der Fußballabteilung halten die Alten Herren die sportliche Fahne hoch, die Kegelabteilung hätte mit ihrer gemischten Mannschaft in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen können, und die Stockschützen nahmen mit Erfolg an 19 Turnieren teil. Bei der Wanderabteilung war der sechste Platz bei der Weltmeisterschaft das "Highlight". Bei der Abteilung Aerobic bietet Birgit Lintl jeden Montag das Rückentraining an und Melanie Weber freut sich über guten Besuch bei "Dance-Kids" am Dienstag und "Dance-Fitness" am Donnerstag.Zweite Bürgermeisterin Christa Zapf betonte, dass der TSV eine tragende Säule im Vereinsleben der Stadt sei. Deshalb müsse es bei der Neuwahl auch das Ziel sein, wieder alle Vorstandsposten zu besetzen. Und es zeigte sich, dass Karl-Heinz Pieper gute Vorarbeit geleistet hatte - sämtliche Führungsaufgaben konnten beim Wahlgang verteilt werden (siehe Infokasten). Es herrschte Zuversicht, dass der TSV in eine gute Zukunft blicken kann.