Vermischtes Oberviechtach

18.01.2017

18.01.2017

Wenn es darum geht, zu helfen, dann ist das Technische Hilfswerk immer gerne zur Stelle. Derzeit ist der große THW-Lastwagen gefragt, um die Eisenbarthstadt von den Schneemassen zu befreien. Gestern räumte der Bauhof vordringlich die Engstellen in der Altstadt frei. Schließlich werden am Donnerstag - zum Bundeswehrappell mit Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche - viele Gäste erwartet. Bild: Portner