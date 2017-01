Vermischtes Oberviechtach

18.01.2017

1

0 18.01.2017

Auch nach den Feiertagen muss es den Bürgern im Stadtgebiet nicht langweilig werden.

Januar: (19.) Vortrag: "Meine, deine, unsere Kinder. Nachfolgeplanung in der Patchwork-Familie", 19 Uhr im Gasthaus Pösl, Volksbildungswerk. (20.) Filmabend "Ein Mann namens Ove", 19 Uhr im Museum, Frauenbund. (20.) Ovigo-Theaterabend "Lampedusa", 20 Uhr im Pfarrheim. (21.) Ökumenischer Gottesdienst, 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche. (21.) Kolpingball, 19.30 Uhr im Pfarrheim. (22.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lind, 14 Uhr "Taverne".(26.) "Academicus Live" - Studien- und Berufsinformationsmesse, 9 bis 18 Uhr im Ortenburg-Gymnasium. (26.) Konzert: "Beste Medizin" mit Hubert Treml, 20 Uhr im Kulturzentrum, Museumsverein. (27.) Jahreshauptversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft, 19 Uhr im Gasthaus Grundler. (28.) EST-Biwakabend, 19 Uhr in Eigelsberg. (28.) Feuerwehrball Lind, 20 Uhr, "Taverne". (29.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wildeppenried, 13.30 Uhr. (29.) Kinderfasching "OVI Helau" mit Garden, 14 Uhr in der Mehrzweckhalle. (29.) Schlittenfahren oder Wanderung je nach Schneelage (09671/92360), Kolpingfamilie.Februar: (3.) Nachtwanderung ab 18 Uhr, Karateverein. (5.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Langau, 13.30 Uhr Gerätehaus. (7.) Hobbymusikantenn, 19 Uhr Gasthaus "Taverne". (10.) VdK-Faschingsfeier, 14 Uhr im Café Deyerl. (10.) Jahreshauptversammlung Freunde der Kunst, 19.30 Uhr im Gasthaus "Taverne". (10.) Primizfilm von Kaplan Martin Popp, 19.30 Uhr im Pfarrheim. (11.) "Filzhauch" - Filzkurs für Erwachsene im Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum von 9 bis 13 Uhr, Museumsverein.