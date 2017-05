Vermischtes Oberviechtach

30.05.2017

10

0 30.05.201710

-Wildeppenried. (nid) Mit der Erstkommunionfeier in der Expositurkirche St. Bartholomäus in Wildeppenried endete die Seelsorgeeinheit Oberviechtach die Dreier-Reihe dieser kirchlichen Feste. Wie im Vorjahr, durften vier Kinder erstmals das Sakrament der Heiligen Kommunion empfangen.

Vom Feuerwehrhaus kommend, zogen sie, voran die Ministranten und Pfarrer Alfons Kaufmann zusammen mit ihren Eltern in die geschmückte Kirche. Die Kirchenbesucher stimmten mit ein in das Lied "Komm her, der Herr will unter uns sein". Diesen Gedanken griff auch Pfarrer Alfons Kaufmann in seinen Eingangsworten auf und ergänzte: "Wir dürfen uns freuen, dass wir bei ihm sein dürfen. Der Herr will uns seine Liebe geben im Wort und im Brot".Seine Predigt begann er mit der Frage: "Was steht auf dem Kreuz, das ihr von der Pfarrei erhalten habt"? Auf die sogleich erhaltene Antwort der Erstkommunikanten "Ich bin bei euch" ging der Zelebrant, der auch die geistliche Vorbereitung der Erstkommunionkinder innehatte, näher ein: "Das ist ein Wort, das ihr, liebe Kinder, mitnehmen dürft in euer Leben. Dieses Versprechen von Jesus, dass er da ist. Jesus will uns Mut machen zum Glauben. Selbst, wenn es ganz finster wird im Leben und ich Gott nicht mehr spüren kann, ist er da. In dem kleinen Stück Brot steckt alles drin. Ich darf glauben, wenn ich ihn empfange, bin ich ganz mit Jesus verbunden".Beim Vaterunser gingen die Kinder mit um den Volksaltar. Dort vollzogen sie später "den zweiten großen Schritt von der Taufe zur Kommunion", wie ihn Pfarrer Kaufmann bezeichnet hatte. Hanna Bayer, Lena Gräbner, Leon Hammerer und Maximilian Vogl erhielten aus der Hand des Pfarrers erstmals die Kommunion. Vor dem "Großer Gott"-Lied dankte der Seelsorger allen Engagierten fürs Mittun an der, vom Kirchenchor musikalisch gestalteten Feier.