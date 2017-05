Vermischtes Oberviechtach

29.05.2017

-Pullenried. (nid) "Mit Jesus in einem Boot" war das Motto der Erstkommunionfeier in der Pfarrei Pullenried. Zusammen mit Pfarrer Alfons Kaufmann und den Ministranten zogen die vier Mädchen Marie Brenner, Marie Meindl, Magdalena Meier und Sophia Zwick, vom Kindergarten kommend, in die Kirche St. Vitus.

Dort befanden sich bereits die Erstkommunionkinder auf Bildern in einem schön gestalteten Fischerboot vor dem Volksaltar. Darauf stand auffällig das Evangelienbuch, in dem die Grundlage für die Predigt des Pfarrers enthalten ist, wo er sagte: "Da sind die Jünger im Boot auf dem See Genezareth. Ein schöner See, aber wenn es dunkel wird und die Wellen ganz hoch sind, da kann man sich vorstellen, dass die Jünger Angst haben - und Jesus schläft.Der, der die Geschichte aufgeschrieben hat möchte uns Christen sagen: Es kann schon sein, dass du Angst hast im Leben, auch wenn du ein gläubiger Mensch bist, dass du Gott nicht mehr spürst und wenn es dir schlecht geht, meinst du er ist nicht mehr da. Wenn dich ein schreckliches Unglück trifft im Leben, vertrau darauf, er ist wirklich da, auch wenn du ihn nicht gleich spürst, so wie Jesus auch auf dem See geholfen hat. Im Sakrament des Brotes spüren wir Jesus. Darin sind wir immer ganz eng mit Jesus verbunden. Aus seiner Liebe kannst du niemals herausfallen. Dies bedeutet die Heilige Kommunion". Die Erstkommunionkinder brachten sich, wie etwa beim Bringen der Opfergaben oder den Fürbitten, mit in den Gottesdienstablauf ein.Dies besonders auch mit dem in der Schule gelernten Lied "Im Meer der Zeit". Pfarrer Alfons Kaufmann spendete ihnen bei der Kommunion erstmals den Leib Christi. Er dankte am Ende allen, die diese Kommunion mit vorbereitet hatten. Ebenso dem Kirchenchor "für die wunderschöne Gestaltung".