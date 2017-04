Vermischtes Oberviechtach

26.04.2017

Das Senioren-Café "Ü 50" im Mehrgenerationenhaus ist einmal im Monat beliebter Anlaufpunkt. Nach dem Vortrag von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder von der Kriminalpolizei Amberg über Einbruchssicherung war nun im April Thomas Dietz, der stellvertretende Vorsitzende der Verkehrswacht Oberviechtach, zu Gast. Er referierte zum Thema: "Älter werden, sicher fahren."

Infos zur Fahr-Fitness

Erfahrung zählt

Der kompetente Fachmann, der auch als Fahrlehrer tätig ist, brachte den Gästen wichtige Neuigkeiten im Straßenverkehr unterhaltsam nahe. "Die Gesellschaft befindet sich im Wandel", lautete sein Statement. "Die Situation im Straßenverkehr wird immer komplexer und die immer älter werdende Bevölkerung möchte nicht auf Mobilität und Freiräume mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß verzichten." Da sich mit zunehmendem Alter Gesundheitsbeeinträchtigungen einstellen, gab er Ratschläge zur Aufrechterhaltung der sicheren Mobilität und Fahr-Fitness. Als Beispiele nannte er den Reaktionsweg beim Bremsen, wobei man bei nur 30 Stundenkilometern einen neun Meter langen Bremsweg hat, oder die Erkennbarkeit bei Dunkelheit oder schlechter Sicht ("sehen und gesehen werden").Die Gäste hatten auch Gelegenheit für Fragen, die sie ausgiebig nutzten. In der Diskussion, ob es eine besondere Gefährdung durch Verkehrsteilnehmer "65 plus" gibt, wurde dies aufgrund deren großer Erfahrung und der entsprechenden Vorsorge verneint. Auch die häufigsten Fehler, wie Vorfahrt gewähren oder Vorrangrecht, standen auf der Tagesordnung.Abschließend wurden die Neuerungen der Straßenverkehrsordnung angesprochen und die Besonderheiten des Verkehrs in Oberviechtach, wie Ampel-Reglung, diskutiert. Den gelungenen Nachmittag rundeten Kuchen und Kaffee ab. Wilfried Neuber lud für den 28. Mai zur Familienfeier "70 Jahre AWO" in das Mehrgenerationenhaus ein.