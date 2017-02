Vermischtes Oberviechtach

15.02.2017

Mit Genussinseln auf den Geschmack einer ausgewogenen Ernährung kommen. Wie das im Alltag funktionieren kann, erfuhren die Teilnehmer beim Vortragsabend des Seniorentreffs. Dabei ging es auch um weniger Durst und leichtere Gewichtszunahme.

Essverhalten ändern

Von Brot bis Milch

"Genussvoll mitten im Leben" lautete das Thema beim gut besuchten Seniorentreff im Saal des Pfarrheims. Etwa vierzig Interessierte nahmen das Bildungsangebot des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) aus Nabburg an, um sich Tipps zu holen, wie im Alltag den körperlichen Veränderungen mit Genuss begegnet werden kann.Leiterin Ernestine Niederalt begrüßte die Referentinnen Barbara Thalhammer und Elisabeth Beer. Zum besseren Verständnis waren große Infotafeln aufgestellt und auf einer Tischreihe präsentierten die Damen des AELF sogenannte "Genussinseln" zu den einzelnen Themen. "Gesundheitsfördernde Maßnahmen wirken sich in jedem Alter positiv auf den Gesundheitszustand aus, wozu eine altersangepasste Ernährung und tägliche Bewegung dazu gehört", sagte Barbara Thalhammer. Damit könne Erkrankungen vorgebeugt oder deren Eintritt verzögert werden. Der Körper verändert sich, die Ansprüche steigen. Eine zentrale Herausforderung ist mit zunehmenden Jahren der sinkende Energieverbrauch und der gleichbleibende Bedarf an wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren.Wird genauso wie in jungen Jahren weiter gegessen und die Ernährung und Bewegung nicht den veränderten Bedürfnissen des Körpers angepasst, kommt es leicht zu einer Gewichtszunahme und zu Übergewicht mit den damit verbundenen Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes und Gelenkproblemen.Körperliche Veränderungen betreffen außerdem das nachlassende Durstgefühl und die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Häufig trinken ältere Menschen zu wenig und sind sich dessen nicht bewusst. Thalhammer nannte hier eineinhalb Liter als Minimum pro Tag. Durch die verminderte Geruchs- und Geschmacksfähigkeit nehmen ältere Menschen Aromastoffe in Lebensmitteln nicht mehr so wahr. "Das bedeutet jedoch nicht, auf Geschmack und Genuss beim Essen zu verzichten. Gerade mit zunehmendem Alter beeinflussen sie stark das Wohlbefinden und die Lebensqualität" betonte die Referendarin des AELF.Die Aktion "Genussvoll mitten im Leben" zeigte anhand von vier themenspezifischen Genussinseln auf, wie eine bewusste Ernährung mit nährstoffdichten Lebensmitteln umsetzbar ist. So erlebten die Teilnehmer zum Thema Brot die Geschmacksunterschiede verschiedener Brotsorten. Bei den pflanzlichen Ölen ging es darum, die Geschmacksnoten verschiedener Rapsöle sensorisch zu testen und die Einsatzmöglichkeiten in der Küche kennen zu lernen. Beim nächsten Thema ging es um "Kräuter und Gewürze". Schließlich konnten sich alle davon überzeugen, wie leicht die Verzehrempfehlungen bei Obst, Gemüse und Milchprodukten umzusetzen sind.Beim abschließenden Dank der Leiterin des Seniorentreffs brachten die Referentinnen auch ihre Freude über das rege Mittun der Anwesenden zum Ausdruck.