Winterfreuden am Marktweiher

Vermischtes Oberviechtach

15.01.2017

Schon über ein Jahrzehnt ist es her, dass die Feuerwehr Oberviechtach die Bevölkerung auf den Marktweiher zu "Fire on Ice" eingeladen hatte. Dazwischen hatte "Petrus" einige Winter serviert, die eigentlich keine waren. Deshalb war auch nie abzusehen, wann das Eis am Marktweiher tragfähig sein würde - "Fire on Ice" fiel ins Wasser.

Seit eigen Tagen gibt es wieder einmal einen Winter, der seinen Namen verdient mit Schnee, eisigen Minustemperaturen und entsprechenden Eisflächen. Das war der Anlass für die Aktiven der Oberviechtacher Wehr, am Freitagabend nach langer Zeit wieder einmal zu "Fire on Ice" einzuladen. Tagsüber war das Wetter mehr als "stürmisch", da war es noch einmal zu überlegen, ob bei diesen Konditionen und der eisigen Kälte die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden sollte.Doch da die Feuerwehrleute "witterungsbeständig" und hart im Nehmen sind und ihre Schnee- und Eisbar bereits fertig gebaut hatten, heizten sie am späten Nachmittag auch die Feuerstellen an und warteten auf die ersten Gäste. Am frühen Abend war der Andrang recht zögerlich, doch im Laufe des Abends ging dann doch einiges zusammen.Und dann gingen auch die ersten Becher Glühwein oder Kinderpunsch, für die ganz Harten auch ein paar Flaschen Bier über die Eisbar und bei guter Stimmung konnten die Gäste das malerische Marktweiher-Outfit so richtig genießen.Richtig gute Stimmung kam auf, als die Feuer in den Nachthimmel loderten, einige Schlittschuhläufer die ersten Runden drehten und die Stockschützen um Punkte kämpften. Die Besucher waren von der Vorbereitungsarbeit der Feuerwehr-Aktiven begeistert, wenn auch gerade am frühen Abend mehr Kinder hätten kommen können. Denn es konnte mit ruhigem Gewissen "Schlittschuh und Rodeln gut" gemeldet werden. Auch für den kleinen Hunger gab es Wiener-Semmeln und Käsewürstl, es war also für alles bestens vorgesorgt.Da doch einige dem Wetter nicht getraut haben und daheim geblieben sind, wäre das "Fire on Ice" in diesem Jahr vielleicht noch einmal einen zweiten Versuch wert: Wer am Freitag nicht gekommen ist, hat sich um ein paar schöne Abendstunden auf der Marktweiher-Anlage gebracht.