Vermischtes Oberviechtach

23.02.2017

"Ihr Oberviechtacher Bürger gebt acht, die Hexen sind jetzt an der Macht." Mit lautem Gejohle stürmten die Hexen von "Grün-Weiß" das "Rathaus", das aus Platzgründen in die Mehrzweckhalle verlegt wurde. "Wir wollen den Rathausschlüssel und die Kasse, den Schuldschein kannst du behalten", lautete die Forderung an Stellvertretende Bürgermeisterin Christa Zapf.

Oberhexe Marion (Marion Dietz) nahm sogleich auf dem Chefsessel Platz. Umrahmt wurde der "Sturm auf das Rathaus" von den Bambinis mit ihrem Clowntanz, von der Jugendgarde, die als "Minions" auftraten und der Juniorengarde als "Pfadfinder". Mit Spaß- und Quatschliedern sorgten die Jungen und Mädchen des Grundschulchores unter der Leitung von Lehrerin Waltraud Eichstetter (Bild) für Erheiterung. Sie erfreuten die Mamas, Papas und Großeltern in den Zuschauerreihen mit Liedern wie "Alle Möpse bellen", "Der Stacheldraht" und "Herr Meier". Alfons Margraf ("Fonse") unterhielt zwischen den einzelnen Showteilen mit zünftiger Musik auf seinem Akkordeon. Bleibt zu hoffen, dass die Hexen nach den närrischen Tagen wieder vernünftig werden und Schlüssel und Kasse zurückgeben.