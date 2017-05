Wirtschaft Oberviechtach

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Oberviechtach ging die Arbeitslosigkeit von März auf April deutlich zurück, nämlich um rund 50 Personen bzw. 19,3 Prozent. Mitte April waren hier laut dem neuesten Arbeitsmarktreport 220 Personen arbeitslos gemeldet, rund 20 Personen bzw. 9,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im Laufe des Berichtsmonats konnten rund 110 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, rund 20 Personen bzw. 13 Prozent weniger als im März. Die Arbeitslosenquote sank von 3,6 Prozent im März auf 2,9 Prozent im April. Im April des Vorjahres lag die Quote bei 3,2 Prozent.Für einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit binnen Monatsfrist sorgten Wiedereinstellungen von Arbeitnehmern in den saisonabhängigen Branchen, insbesondere im Bau- und Baunebengewerbe, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und Landschaftsbaus sowie im Hotel/Gastronomiebereich. Die Kräftenachfrage entwickelte sich günstig. Betriebe meldeten im Agenturbezirk Oberviechtach von Januar bis April rund 170 sozialversicherungspflichtige Stellen neu zur Besetzung, 70 Angebote mehr als im April des vergangenen Jahres.Im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwandorf nahm der Arbeitsmarkt im April weiter an Fahrt auf. Weitere Einstellungen insbesondere in der Baubranche sowie im Baunebenbereich führten zu einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit binnen Monatsfrist.Von März auf April ging die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwandorf, das heißt in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Cham sowie in der kreisfreien Stadt Amberg, um rund 1650 arbeitslos gemeldete Arbeitnehmer bzw. 19,2 Prozent zurück.Mitte April waren im Gesamtbezirk rund 6930 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet, bei einem Frauenanteil von 41,5 Prozent. Im Vergleich zum April 2016 sank die Arbeitslosigkeit um rund 720 Personen.