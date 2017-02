Freizeit Parkstein

12.02.2017

1

0 12.02.2017

"Seniorengruppe das jüngste Kind" titelte am 9. Februar 2007 der NT. Gemeint war die Gründung der Seniorengruppe St. Pankratius, die Pfarrgemeinderat, KAB, Katholischer Männerverein und Frauenbund als konfessionsübergreifenden Zusammenschluss aus der Taufe gehoben haben. Wie schnell doch die Zeit vergeht: Nun feierte die Runde im vollen Steinstadl schon zehnten Geburtstag mit einer tollen Leistungsbilanz, lustigen Sketchen und Gaumenfreuden.

Ausflüge und Gespräche

Karl Hegner und Wolfgang Dütsch führten die Gäste durch das Programm. Mit von der Partie waren die gemeindliche Führungsspitze, Altbürgermeister Hans Schäfer, der im Jahr 2013 den Umzug vom Kapuzinerhaus in den Steinstadl ermöglicht hatte, sowie die Pfarrer Thamarkkan Pennoraj, Franz Winklmann und Jakob Eder als einstige Ideengeber. Das Duo "Barbara und Klaus" begleitete das Treffen mit zünftiger Musik und Oberpfälzer Liedgut.Die Senioren kommen regelmäßig am ersten Dienstag im Monat zum Gedankenaustausch zusammen. Dreimal im Jahr machen sie einen Busausflug in die nähere Umgebung. 84 Seniorennachmittage gab es seit der Gründung, dazu kommen 26 Fahrten. Rund 5300 Senioren kamen so zu unterhaltsamen Stunden, berichtete Dütsch. Die anfängliche Skepsis sei schnell gewichen. Ein wichtiger Aspekt sei es, den Senioren das Gefühl zu vermitteln, auch im Alter zur Marktgemeinde zu gehören. 28 Mitstreiter sind inzwischen verstorben.Bürgermeisterin Tanja Schiffmann lobte die Seniorengruppe St. Pankratius mit ihrem freiwilligen Helferteam als aktive Gemeinschaft. Als besonderes Merkmal nannte sie das seit Jahren nahezu identische Organisationsteam, das sich auch in der mehrstündigen Feier wieder eindrucksvoll um die älteren Herrschaften und deren Wohlergehen bemühte.Pfarrer Eder meinte, vor zehn Jahren mit der Gründung der Seniorengruppe "einen guten Gedanken" gehabt zu haben, doch ohne die Helfer wäre alles nicht so zustande gekommen. Ausdrücklich lobte Eder die seinerzeit gute Zusammenarbeit mit Altbürgermeister Schäfer. Pfarrer Pennoraj Thamarkkan würdigte die Senioren als tragende Stützen in der Gesellschaft, ohne die manchmal auch die KIrche recht leer wäre.Erwin und Anita Bösl stießen als Überraschungsgäste zu dem Treffen und beanspruchten mit Sketchen und humorvollen Wortwechseln die Lachmuskeln.