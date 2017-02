Freizeit Parkstein

20.02.2017

30 Minuten wird fieberhaft gesucht. Erst dann finden die Mitglieder des OWV Parkstein eine neue Chefin.

Fusionierung im Kopf

Stille im Raum

Der neue Vorstand Vorsitzende Christine Hundhammer, stellvertretender Vorsitzender Franz Bringer, Kassier John Beard, Vogelschutzwart Karl Weißer, Alfons Pschierer. Kassenprüfer Reinhold Gerber, Paul Schuhmacher. Beisitzer sind Willi Bleich, Alfons Pschierer, Elfriede Beard und Sissi Bringer. Das Amt des Schriftführers des OWV Parkstein ist offen, die Aufgaben werden künftig verteilt. (bey)

Christine Hundhammer hat den Zweigverein Parkstein des Oberpfälzer Waldvereins vor einer möglichen Auflösung bewahrt. Nach einer rund halbstündigen Abfrage einer Vielzahl von Mitgliedern erklärte sich Hundhammer bereit, das Amt der Vorsitzenden des Parksteiner OWV zu übernehmen. Karl Weißer hatte seine Wiederwahl kategorisch ausgeschlossen.In seiner Rückschau auf das vergangene Jahr berichtete Weißer von der Frühjahrswanderung des Hauptvereins von Wurz nach Windischeschenbach, bei der er ganz allein die Parksteiner Farben vertreten habe. Beim Nordgautag in Neumarkt habe eine Abordnung des Vereins zusammen mit den Mitgliedern des Heimatvereins den Markt beeindruckend vertreten.Weißer dankte dem Markt Parkstein für eine Spende in Höhe von 100 Euro, die angesichts der Abgaben in Höhe von 780 Euro an den Hauptverein bei eingenommenen Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 1320 Euro mit Freude angenommen wurde.Der OWV Parkstein zählt derzeit 112 Mitglieder, berichtete Weißer. Davon sind aber nur noch 16 Mitglieder unter 60 Jahren, 21 Mitglieder sind über 80 Jahre. 43 Personen zählt die Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren. Damit sei klar, dass die Mitglieder in ihrer Aktivität eingeschränkt sind, machte der bisherige Vorsitzende deutlich.Weißer sagte, dass der OWV in Zukunft über eine Fusionierung mit dem Heimatverein Parkstein nachdenken sollte. In beiden Vereinen sind oftmals die gleichen Mitglieder dabei, auch die Ziele sind ähnlich. Damit würden die Wahlen des Vorstands und die Organisation von Omnibusfahrten erleichtert werden. Weißer machte klar deutlich, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehe. Seine Bemühungen, einen Nachfolger zu finden, seien bislang erfolglos gewesen. John Beard gab den Kassenbericht ab. Der Verein schloss das Jahr mit einem Minus ab. Dies sei dem Ankauf eines Stahlschranks geschuldet, welcher der sicheren Aufbewahrung von Wimpeln, Urkunden und Akten diene. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.Ausführlich berichtete Weißer als Vogelschutzwart über seine Tätigkeit zum Wohl der gefiederten Freunde. Demnach hat der OWV 148 Nisthilfen aufgestellt, die mit unterschiedlichen Vogelarten besetzt sind. Im Bereich der ehemaligen Forstdienststelle sind 235 Nistkästen aufgestellt, die von ihm zusammen mit Alfons Pschierer gesucht, kontrolliert, gereinigt und bei Bedarf repariert worden seien. Bei der Herbstreinigung wurden die Wasserfledermaus, der Große Abendsegler, die Fransenfledermaus und ein Braunes Langohr in einem Keller gesichtet. Wanderwartin Sissi Bringer berichtete über zwei Wanderungen, an denen einmal 15 und beim nächsten Mal vier Mitglieder teilgenommen haben.Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft folgten unter der Leitung von Bürgermeisterin Tanja Schiffmann die Neuwahlen. Als sie um Vorschläge bat, herrschte Stille unter den 28 anwesenden Mitgliedern. Franz Bringer, bisher stellvertretender Vorsitzender lehnte eine Wahl zum Vorsitzenden ab. Hauptvereinsvorsitzender Armin Messner versuchte den Mitgliedern die Übernahme des Amtes "schmackhaft" zu machen. Ohne Erfolg.Der von Bürgermeisterin Tanja Schiffmann gewünschte "Ruck durch die Mitglieder" machte sich nicht spürbar, so dass laut über Kooperationen mit anderen OWV-Zweigvereinen nachgedacht wurde. Nach knapp dreißigminütiger Suche erklärte sich Christine Hundhammer bereit.