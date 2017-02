Politik Parkstein

Die Gemeinde wird künftig bei Nutzung des Festsaals und des Steinstadls den Vereinen keine Rechnungen für Wasser und Strom übermitteln. Stattdessen müssen die Nutzer eine Pauschale zahlen. Dies sei laut Kartellvorsitzender Tanja Schiffmann einfacher. Die Erfahrung habe gezeigt, dass der Verbrauch bei allen Veranstaltungen ziemlich ähnlich ist.

Problem Winterdienst

Beim Gemeinschaftsabend im Gasthaus Janner informierte Schiffmann ferner, dass die Mieten für Saal und Steinstadl unverändert bleiben und auch der Putzdienst mit Abrechnung auf Stundenbasis in Anspruch genommen werden könne. Die Mitglieder einigten sich, die PVC-Auslage für den Festsaal und die Turnhalle zu entsorgen, weil aufgrund der vorhandenen Biertischschoner kein Bedarf mehr vorhanden ist.Das Inventar des Vereinskartells soll am Samstag, 8. April, um 9 Uhr bei einem Arbeitsdienst im Bauhof überprüft, gegebenenfalls repariert oder auch ausgesondert werden. Der Vorstand will die Ausleihgebühren neu regeln.Im Rückblick auf 2016 nannte Schiffmann das "Beschwingte Parkstein" einen Höhepunkt. Zu Glättegefahren aufgrund winterlicher Bedingungen gab sie bekannt, dass die Mitarbeiter des Bauhofs im Bereich Landrichterschloss-Benefizium bis 20 Uhr den Winterdienst übernehmen. Danach müssten die Vereine mit dem dort vorhandenen Streumaterial selbst eingreifen.Ausdrücklich lehnte Schiffmann ein Verbot für zwei gleichzeitig stattfindende Veranstaltungen ab, besonders wenn dabei unterschiedliche Zielgruppen angesprochen würden. Aufgrund der Vielzahl von Vereinsveranstaltungen seien Terminüberschneidungen unvermeidbar und erforderten auch weiterhin Abstimmung (Hintergrund) .