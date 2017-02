Politik Parkstein

14.02.2017

Gerade mal eine Viertelstunde brauchte der Marktrat, um vier Gewerke für die Gestaltung der Außenanlagen des Landrichterschlosses für 525 805 Euro zu vergeben. Nur einer konnte sich damit überhaupt nicht anfreunden.

Nur ein bisschen teurer

Zwei Hotspots

Stolz auf Bücherei Bürgermeisterin Tanja Schiffmann legte den Jahresbericht der Pfarr- und Gemeindebücherei vor. Sie erwähnte besonders die Gesamtzahl der Entleihungen (17 036), der Besucher (4283 Personen) und die Zahl der vorhandenen Medien (6333). Ausdrücklich lobte sie die vielen Veranstaltungen, wie Leseolympiade, Seniorennachmittage oder den Besuch von Schulklassen. (bey)

FWG-Sprecher Josef Burkhard erklärte noch vor Beginn der Abstimmung, bei seinem strikten Nein zu bleiben, weil für ihn die Kosten zu hoch seien. Sie betrügen das Doppelte früherer Berechnungen. Dieser Meinung schloss sich dann auch Martin Bodenmeier (FWG) an. Gegen diese beiden Stimmen erteilte der Marktrat die Aufträge an die günstigsten Anbieter. Die Maßnahmen beginnen aber erst, wenn die Regierung der Oberpfalz und das Landesamt für Denkmalpflege grünes Licht für die geänderten Pläne gegeben haben.Die Tiefbau- und Pflasterarbeiten übernimmt die Firma Mack aus Püchersreuth für 238 759 Euro. Die Mauersanierung erledigt die Firma Heinz Kutscher aus Altenstadt für 146 105 Euro. Die Landschaftsarbeiten gehen an Alexander Dumler aus Erbendorf für 31 764 Euro. Um die Schlosserei kümmert sich Naber & Steiner aus Altenstadt/WN für 87 526 Euro. Für die 21 651 Euro teueren Elektroarbeiten ist Messer & Körber in Weiden zuständig.Ob einzelne Gewerke gegenüber der Kostenschätzung teurer geworden sind, konnte Bürgermeisterin Tanja Schiffmann auf Anfrage von Berthold Kellner (SPD) nicht beantworten. Es stehe fest, dass alle Aufträge zusammen die Kostenschätzung zwischen 10 000 bis 15 000 Euro übersteigen. Die Pläne zur Erschließung des Baugebiets "Schmiedpoint" wurden von der Tagesordnung gestrichen. Laut Schiffmann sind vorher weitere Arbeiten, wie eine Kamerabefahrung bereits bestehender Kanäle, notwendig, um eventuell vorhandene Schäden zu ermitteln.Die Straße "An der Leite" in Hammerles wird in östliche Richtung ausgebaut. Die Anlieger müssen dafür Erschließungsbeiträge zahlen. Gleichzeitig erhalten die in diesem Bereich anliegenden Grundstücke, falls noch nicht vorhanden, einen Anschluss an die zentrale Wasserversorgung und an die Kanalisation. Einig war sich der Marktrat auch darüber, einen Vollausbau dieses Straßenabschnitts abzulehnen.Einstimmig akzeptierten die Fraktionen den Ingenieurvertrag für die Maßnahme "Gassl mit Gebäudeabbruch" in Hammerles. Dort soll eine fußläufige Verbindung von der neuen Brücke nach Dorfhammerles geschaffen werden und zusätzlich nach dem Hausabbruch des im Eigentum des Marktes befindlichen Anwesen Bauriedl eine Freifläche gestaltet werden. Das kostet rund 100 000 Euro. Ohne Gegenstimme gingen die Anträge für ein Haus in Hammerles, An der Leite 15 und zum Anbau einer Scheune mit Pferdeboxen in Hammerles, Zum Vogelherd 5, durch.Am 17. November fand mit Vodafone-Mitarbeitern eine Ortsbegehung zur Ermittlung von zwei Standorten für Wlan-Hotspots statt. Nun segneten die Räte die Einrichtung auf dem Dach des Benefiziums und auf der öffentlichen Toilettenanlage an der Basaltstraße ab.Zu den Planungen für das Kinderhaus St. Pankratius gab Bürgermeisterin Schiffmann bekannt, dass die Kirchenverwaltung in der Diözese Regensburg noch ein weiteres Gespräch führen wird. Zudem sei ein Treffen im Rathaus geplant.